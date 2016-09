Region

Genossenschaftsbanken wollen Kräfte bündeln

Die Raiffeisenbank Emsland-Mitte will im nächsten Jahr mit der Volksbank Haselünne fusionieren. Das haben Vorstände und Aufsichtsräte am Mittwoch in Haselünne mitgeteilt.

Haselünne/Laar. Die Raiffeisenbank Emsland-Mitte mit Sitz in Klein Berßen ist eine Besonderheit in der Region. Sie betreibt neben dem Bankgeschäft unter dem Label „Raiffeisen Ems-Vechte“ auch einen umfangreichen Warengeschäftszweig. Seit vier Jahren gehört die frühere Warengenossenschaft Raiffeisen Grenzland aus Laar in der Grafschaft Bentheim dazu.

Die Raiffeisenbank Emsland-Mitte hat 5622 Mitglieder und kann bei 52 Millionen Euro Eigenkapital eine Bilanzsumme von 392 Euro vorweisen. der Warenumschlag beträgt 862.260 Tonnen, davon rund 600.000 Tonnen aus eigener Produktion. Die Anzahl der Mitarbeiter beträgt im Warenbereich 347 und im Bankbereich 76. Die Bank hat sechs Standorte und zwei SB-Standorte, der Warenbereich 30 Standorte.

Die Volksbank Haselünne weist bei 33 Millionen Euro Eigenkapital eine Bilanzsumme von 250 Millionen Euro aus. Das emsländische Geldinstitut hat 5177 Mitglieder und beschäftigt 72 Mitarbeiter. Vertreten ist die Bank an vier Standorten, dazu kommen zwei Standorte mit Selbstbedienungsterminals.

Zur Begründung der Verschmelzungspläne beider Banken haben Vorstände und Aufsichtsräte am Mittwoch während einer Pressekonferenz im emsländischen Haselünne erklärt: „Vor dem Hintergrund der strukturellen Veränderungen in der Finanzbranche und in der Landwirtschaft, des sich in beiden Bereichen verschärfenden Wettbewerbs und der sich verändernden rechtlichen Rahmenbedingungen mit auch in Zukunft steigenden regulatorischen Anforderungen, erscheint dieses Vorhaben für beide Institute strategisch und wirtschaftlich sinnvoll.“ Ziel der beiden Genossenschaften sei es, die Betreuung der Kunden im gemeinsamen Marktgebiet sowie die Vertriebsausrichtung zu verbessern, um bestehende Potentiale noch intensiver zu nutzen. Darüberhinaus soll die interne Verwaltung effizienter gestaltet werden, um Kostenoptimierungen zu erzielen. Den Fusionsplänen müssen jedoch noch die Mitglieder zustimmen.

Wesentliche Eckpunkte der Verschmelzung bilden der künftige Name der Genossenschaft „Raiffeisenbank Emsland-Mitte eG“ mit Sitz in Haselünne. Zum Zeitpunkt der Verschmelzung im kommenden Jahr wird es zunächst sechs Vorstandsmitglieder geben. Angepeilt werden soll eine Reduzierung auf vier Vorständler (jeweils zwei für die Bank und den Warenbereich). Der Aufsichtsrat startet zunächst mit 26 Mitgliedern (21 aus der Raiffeisenbank Emsland-Mitte und fünf von der Volksbank Haselünne) in die Arbeit. Dieses Gremium soll durch altersbedingtes Ausscheiden von Mitgliedern verkleinert werden. Übernehmende Genossenschaft soll aus steuerlichen Gründen die Raiffeisenbank Emsland-Mitte und übertragende Genossenschaft die Volksbank Haselünne sein.

Die Zahl der Genossenschaftsbanken reduziert sich somit nächstes Jahr im Nachbarkreis von neun auf acht. Das neue Gebilde wird nach Angaben der Vorstände künftig die viertgrößte Genossenschaftsbank im Emsland sein. Fusionsbedingt ist kein Personalabbau geplant.