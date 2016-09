Obergrafschaft

Generalsekretär Tauber besucht Gildehauser Firma

Auf Einladung der Grafschafter CDU war der Generalsekretär der CDU Deutschlands, Dr. Peter Tauber, in der vergangenen Woche in Gildehaus. Hier besuchte er die Firma Kaschier & Laminier GmbH.

gn Gildehaus. Der Kaschier & Laminier GmbH Geschäftsführer, Rembert Schulze Weninck, führte die CDU-Delegation um den CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber durch seinen Betrieb in Gildehaus, der mit textilen Innovationen Zulieferer für die Automobilindustrie ist.

„Tauber zeigte sich beeindruckt von der Leistungsfähigkeit des Gildehauser Unternehmens“, teilte die CDU in einer Pressemitteilung mit. „Innovation findet im Mittelstand statt“, meinte der Generalsekretär. Darum sei es wichtig, Augenmerk auf kleine und mittelständische Betriebe der Industrie und des Handwerks zu legen.

Während des Rundganges wurde deutlich, welchen Stellenwert die Grafschafter Wirtschaftsförderung hat, um Unternehmen anzusiedeln und ihnen ein erfolgreiches Arbeiten am Standort Grafschaft Bentheim zu ermöglichen. „Wir werden uns weiterhin für eine aktive Wirtschaftsförderung einsetzen“, erklärte Kreisvorsitzender Reinhold Hilbers. Denn es zeige sich, dass attraktive Gewerbeflächen und die landkreiseigene KMU-Förderung eine positive Wirkung auf die Dynamik der Grafschaft habe, meinte er weiter.

Peter Tauber, der seit 2013 Generalsekretär der Bundes-CDU ist, machte zudem klar, wo die Schwerpunkte in den kommenden Jahren gelegt werden müssen: „Die allgemeine und die berufliche Bildung stehen an oberste Stelle. Denn es wird zunehmend schwieriger, geeignete Auszubildende und Fachkräfte am Markt zu finden.“ Dazu passt es nach Ansicht der CDU nicht, dass die Landesregierung die Berufsbildenden Schulen bei der Unterrichtsversorgung im Regen stehen lasse, so Hilbers.

Die Grafschafter Christdemokraten gaben Tauber mit auf den Weg, Verbesserungen bei den grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnissen zu erreichen. Tauber war angetan von der Idee, die Sonderregelung in den Grenzräumen auszuprobieren und den Arbeitsmarkt durchlässiger zu machen.