Lokalsport

Gemeinsam stark genug für die DM

Die U 16-Volleyballerinnen aus Wietmarschen und Lohne sind bei den nationalen Titelkämpfen in Lohhof am Start. Für beide Vereine ist es die erste Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft.

his Wietmarschen/Lohne. Ihrer Premiere auf nationaler Bühne fiebern die Volleyballjugendabteilungen des SV Wietmarschen und des SV Union Lohne entgegen. Bei der deutschen Meisterschaft der weiblichen U16 in Lohhof sind beide Vereine am kommenden Wochenende zum ersten Mal mit von der Partie. „Die Vorfreude ist riesig“, sagt Mareike Tälkers, die zusammen mit Roos Harland, Claudia Haarmann, Svenja Krieger und Waltraud Brüning für das Gemeinschaftsteam verantwortlich ist, das unter dem Namen des SV Wietmarschen antritt.

Das Ticket für die Titelkämpfe löste das Team Mitte März mit einem zweiten Platz bei der nordwestdeutschen Meisterschaft vor heimischer Kulisse in Lohne. Nach erfolgreichem Turnierverlauf musste das SVW-Team lediglich im Finale gegen Raspo Lathen eine Niederlage hinnehmen. Zusammen mit den Talenten aus dem benachbarten Emsland wird sich die Mannschaft am frühen Freitagmorgen in einem großen Reisebus auch auf den Weg nach Bayern. Mit an Bord sind dann auch mehr als 50 Anhänger aus Wietmarschen und Lohne. Eltern gehören ebenso dazu wie Freunde und Spielerinnen aus anderen Mannschaften.

Was das Team bei den Duellen mit der deutschen Elite erwartet, konnten fünf Spielerinnen bereits am vergangenen Wochenende erfahren. Da haben sich Tina Brümmer, Franziska Helming, Johanna Muntel, Wiebke Drees und Jana Brüning beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin bereits mit vielen der besten Spielerinnen ihrer Jahrgänge gemessen. Die fünf Spielerinnen aus Wietmarschen und Lohne hatten mit dem Volleyballteam des Franziskusgymnasiums in Lingen als Vertreter Niedersachsens den Sprung ins Bundesfinale geschafft. Dort zogen sich die Spielerinnen aus der Grafschaft und dem Emsland mit Platz sechs gut aus der Affäre.

Mit zwei Siegen gegen das Otto-Hahn-Gymnasium Geesthacht (Schleswig-Holstein) und das Sportgymnasium Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) sowie einer Niederlage gegen das Sportgymnasium Dresden (Sachsen) zog das Team als Gruppenzweiter in die Platzierungsrunde ein. Ein Tiebreak-Erfolg gegen das Marien-Gymnasium Kaufbeuren (Bayern) brachte dann den Einzug ins Viertelfinale. Dort war dann allerdings der Erfurter Gymnasium (Thüringen) einen Tick zu stark. Nach den folgenden Platzierungsspielen konnte aber Platz sechs bejubelt werden.

Auf starke Gegner muss sich das Gemeinschaftsteam auch in Lohhof einstellen. „Wir haben eine schwere Gruppe erwischt“, sagt Trainerin Roos Harland mit Blick auf den Turnierspielplan. In der Vorrunde trifft der SV Wietmarschen mit VV Humann Essen (Nordrhein-Westfalen), Erfurter Volley-Team (Thüringen) und dem Schweriner SC (Mecklenburg-Vorpommern) zweimal auf den Nachwuchs von Erstligisten. „Es wäre schön, wenn wir ein Spiel gewinnen könnten. Dann wären wir schon unter den besten Zwölf“, sagt Harland, die als ehemalige Jugendtrainerin des SC Union Emlichheim als einzige über Erfahrung bei deutschen Meisterschaften verfügt. „Aber auch wenn wir Letzter werden, ist das nicht schlimm. Für uns ist es schon ein Riesenerfolg dabei zu sein“, sagt die Trainerin.

Die Planungen für ein gemeinsames Projekt bei Jugendmeisterschaften liefen im vergangenen Sommer an. In den Jahren zuvor hatten jeweils nur vereinzelt Spielerinnen beim anderen Verein ausgeholfen. „Es ist das erste Mal, dass wir die gesamte Mannschaftsorganisation zusammen machen“, betont Tälkers. Mit dabei sind sieben Spielerinnen und drei Trainerinnen aus Lohne und fünf Spielerinnen und zwei Trainerinnen aus Wietmarschen. „Alleine wären solche Erfolge für beide Vereine nicht möglich“, hebt Harland hervor, bei der die Verantwortung für das Sportliche liegt. Nach den guten Erfahrungen in der Premierensaison können sich beide Vereine auch für die Zukunft weitere Kooperationen im Jugendbereich gut vorstellen.