Nordhorn

Gemeinsam etwas Gutes in Nordhorn schaffen

SDN, Ev.-ref. Diakoniestation Nordhorn und das Daniel-Odink-Haus bauen gemeinsam am Ems-Vechte-Kanal eine neue Tagespflegeeinrichtung. Der Bau soll noch im Herbst beginnen und rund ein Jahr in Anspruch nehmen.

Nordhorn. Das Daniel-Odink-Haus an der Lange Straße in Nordhorn wird seit 15 Jahren erfolgreich von Rita Wilk geführt und war lange Zeit die einzige Tagespflegeeinrichtung in Nordhorn. Nun wird Am Ems-Vechte-Kanal 3 ein neues Daniel-Odink-Haus errichtet, welches gemeinsam mit der Evangelisch-reformierten Diakoniestation Nordhorn und den Sozialen Diensten Nordhorn betrieben wird.

Die bislang privatgeführte Pflegeeinrichtung findet sich damit mit zwei kirchlichen Pflegediensten zusammen, um gemeinsam ein Angebot zu schaffen, das dem politischen Wunsch nach mehr ambulanten Pflegeangeboten entsprechen und allen Anforderungen der Zukunft gewachsen sein soll. Mit dem neuen Gebäude erhält das bewährte Team um Leiterin Rita Wilk die Möglichkeit, auf rund 430 Quadratmetern Nutzfläche ein vielfältiges Angebot für bis zu 24 Tagesgäste zu schaffen. Der Bau soll noch im Herbst 2016 beginnen und rund ein Jahr dauern. Die Baukosten werden auf rund eine Millionen Euro beziffert.

Standort ist gut erreichbar

Ein Projekt in dieser Qualität und Größenordnung hatte sich nach einer gemeinsamen Einschätzung keiner der drei Parteien alleine zugetraut. „Wir wollten dann bewusst nicht in den Wettbewerb treten, sondern gemeinsam etwas Gutes schaffen“, erklärt Alfons Gravel, Geschäftsführer Diakonie, das Zustandekommen der Partnerschaft. In der jetzigen Zusammenarbeit sind alle Beteiligten optimistisch, dass das Daniel-Odink-Haus mit zufriedenen Tagesgästen gefüllt werden kann. Laut SDN Geschäftsführer Manfred Gellink ist die Lage des neuen Hauses ideal, da das alte Daniel-Odink-Haus und die Diakonieverwaltung nicht weit entfernt sind. Hinzu komme die gute Erreichbarkeit des Standorts.

Leiterin Rita Wilk betonte, dass das neue Daniel-Odink-Haus dennoch für die gute Zusammenarbeit mit allen Pflegediensten in Nordhorn, die in 15 Jahren aufgebaut wurde, offenbleiben wird und diese Zusammenarbeit ein wesentlicher Grundstein für die Arbeit im neuen Daniel-Odink-Haus bilden wird.