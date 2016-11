Obergrafschaft

Gemeinderäte wählen ihre Bürgermeister

Der neue Rat der Samtgemeinde Schüttorf hat sich am Montagabend konstituiert. In den Landgemeinden und der Stadt Schüttorf stehen diese Sitzungen noch an. Hier ein Überblick.

Schüttorf. Während sich die neuen Räte in Ohne, Samern, Quendorf, Isterberg und Engden in der kommenden Woche treffen, steht der Termin für den Schüttorfer Stadtrat für den 28. November im Kalender. In einigen Landgemeinden sowie in der Stadt Schüttorf stehen auch Wechsel auf dem Posten der ehrenamtlichen Bürgermeister an. Ein Überblick über die anstehenden Sitzungen:

Engden: Der in der Kommunalwahl am 11. September neu gewählte Gemeinderat kommt erstmals am Montag, 14. November, zusammen. Beginn der Sitzung ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus „Altes Pastorat“, Schulstraße 19. Bürgermeister Gerhard Theißing könnte in seinem Amt bestätigt werden.

Samern: Auch hier trifft sich der neue Gemeinderat erstmals am kommenden Montag, 14. November, ebenfalls um 19.30, und zwar in der Schützenhalle an der Wasserstiege. Bürgermeister Gerhard Schepers hat bereits angekündigt, dass er für eine erneute Kandidatur nicht zur Verfügung steht. Somit muss der Rat einen Nachfolger wählen.

Isterberg: In der Gemeinde Isterberg steht ebenfalls ein Amtswechsel auf dem Bürgermeisterposten an. Heinrich Verwold stellt sich nicht wieder zur Wahl. Der neue Rat kommt zu seiner konstituierenden Sitzung am Dienstag, 15. November, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus Isterberg zusammen.

Quendorf: Bürgermeister Hermann Rademaker wird für eine weitere Amtszeit kandidieren. Der Gemeinderat wird auch am Dienstag, 15. November, um 19.30 Uhr zusammenkommen – und zwar im Ratszimmer in der ehemaligen Gaststätte Kerkhoff.

Ohne: Der Gemeinderat in Ohne wird sich am Mittwoch, 16. November, zur konstituierenden Sitzung treffen, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus. Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte kündigte an, für eine weitere Amtszeit kandidieren zu wollen.

Schüttorf: In der Stadt Schüttorf wird der neue Gemeinderat am Montag, 28. November, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zur konstituierenden Sitzung zusammenkommen. Thomas M. Hamerlik, seit 2006 ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt, hatte bereits im Vorfeld der Kommunalwahl angekündigt, nicht wieder antreten zu wollen.

Seine Partei, die CDU, hatte bereits angekündigt, Jörn Tüchter als Nachfolgekandidat in Rennen schicken zu wollen. Nach dem Zusammenschluss von CDU und Schüttorfer Liste hat diese Gruppe im Schüttorfer Stadtrat die Mehrheit (die GN berichteten).