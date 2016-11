Grafschaft

Geld für die „Mobilität der Zukunft“

Der Bund fördert Elektromobilität bei den Nordhorner Versorgungsbetrieben (NVB) und bei den Stadtwerken Schüttorf-Emsbüren. Die Unternehmen erhalten zusammen mehr als 35.000 Euro.

gn Nordhorn/Schüttorf/Berlin. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder hat jetzt über finanzielle Zuwendungen für die Förderung der Elektromobilität in Nordhorn und Schüttorf berichtet. Wie sie mitteilte, erhalten die Nordhorner Versorgungsbetriebe (NVB) GmbH sowie die Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren GmbH Zuwendungen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Die Förderbescheide von 20.366 Euro (Schüttorf/Emsbüren) und 15.784 Euro (Nordhorn) sind in Berlin an die Verantwortlichen übergeben worden.

„Die Elektromobilität ist die Mobilität der Zukunft“, findet die Abgeordnete. Ziel müsse es sein, „in nicht allzu ferner Zukunft unsere Logistik und Fortbewegung vollständig durch regenerative Energien bestreiten zu können“. De Ridder will sich dafür als zuständige SPD-Berichterstatterin für die Forschung an der Elektromobilität im Bildungsausschuss und vor allem auch als Abgeordnete für den Wahlkreis Mittelems einsetzen. „Der Förderbescheid ist für unsere Region ein großer Gewinn“, freut sich die Politikerin.

Die NVB und die Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren GmbH möchten unter anderem die Ladeinfrastruktur vor Ort ausbauen und Elektroautos anschaffen. De Ridder betonte, dass die NVB und die Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren hiermit einen Beitrag für die zukunftsfähige Aufstellung von Wirtschaft und Verkehr vor Ort leisten, wovon langfristig viele Menschen profitieren werden. Schließlich stehe die Automobilbranche in Zeiten des Klimawandels und knapper Ressourcen global vor einem entscheidenden Wendepunkt. Wenn Deutschland hier ökologisch und ökonomisch zukunftsfähig aufgestellt sein will, muss die Elektromobilität in allen Bereichen gestärkt werden.

„Neben dem Breitbandausbau und der anstehenden Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030 konnten wir nun erneut mit den Förderbescheiden für die Elektromobilität in dieser Legislaturperiode ein deutliches finanzielles Signal für die Grafschaft Bentheim und das Emsland setzen.