Gegenstände bei Geeste auf Autobahn 31 geworfen

Erneut hat sich in der Region ein Vorfall ereignet, der Kraftfahrer in Lebensgefahr bringt. Die Polizei fahndet seit Sonnabend nach mehreren Unbekannten, die in der Nähe des Rastplatzes Heseper Moor gesehen wurden.

gn Geeste. Am Freitagabend um etwa 20.20 Uhr haben unbekannte Täter im Bereich Geeste Gegenstände von einer Autobahnbrücke auf die A31 geworfen. Eine Autofahrerin konnte noch rechtzeitig bremsen. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer, den die Frau gerade überholte, musste ebenfalls stark abbremsen. Die Täter befanden sich laut Polizei entweder auf der Autobahnbrücke Ulmenstraße oder Heidkampstraße. Beide Brücken liegen in unmittelbarer Nähe zum Rastplatz Heseper Moor. Es soll sich um mehrere Personen gehandelt haben, die vermutlich mit zwei Autos unterwegs waren. Ein Zeuge, der sich bei der Polizei meldete, sprach von einem älteren silberfarbenen Mercedes (möglicherweise 124er-Modell) und einem dunklen Mercedes 190. Nach den Tätern wird gefahndet. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591 87-715 in Verbindung zu setzen.

