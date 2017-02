Grafschaft

Geflügel muss weiterhin in den Ställen bleiben

Hühner, Gänse und Co. müssen weiterhin im Stall bleiben. Die Aufstallpflicht ist bis zum 31. März verlängert worden. Nach wie vor herrscht ein Infektionsrisiko.

gn Nordhorn. Die Verpflichtung zur Aufstallung sämtlichen Geflügels bleibt auch über den 28. Februar hinaus bestehen. Dies teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Aufgrund des Ausbruchs der Geflügelpest am 26. Februar im Landkreis Cloppenburg war die Aufstallung auf Grundlage einer durchgeführten Risikobewertung bis zum 31. März verlängert worden. „Dieser Schritt ist notwendig, um eine Einschleppung in die heimischen Hausgeflügelbestände zu verhindern“, heißt es beim Landkreis. Hintergrund: Die Grafschaft ist Durchzugsgebiet für wild lebende Wat- und Wasservögel. Außerdem wurde berücksichtigt, dass an Vechte und Dinkel sowie an Feuchtgebieten diese Vögel rasten.

Mit etwa 9,4 Millionen Stück Geflügel bestehe in der Grafschaft eine hohe Wirtschaftsgeflügeldichte. Aufgrund der sogenannten HPAIV H5-Funde auch bei gesunden Wasservögeln oder in deren Kot ist zu vermuten, dass Wildvögel das Virus ausscheiden können ohne zu erkranken oder zu verenden. Die Experten gehen davon aus, dass die Epidemie unter wilden Wasservogelarten weiterhin fortbesteht, bei der anhand der Totfunde nur die Spitze des Eisbergs erkennbar ist. „Durch die Aufstallung sämtlichen Geflügels kann ein hohes Maß an Biosicherheit hinzugewonnen werden“, heißt es in der Meldung weiter.

Seit dem 1. Januar sind in Deutschland 50 weitere Fälle von Geflügelpest in Geflügelhaltungen festgestellt worden. Hinzu kommen den Angaben zufolge 413 HPAI-Feststellungen bei Wildvögeln. Auch in den anderen Landkreisen im Raum Weser-Ems ist die Aufstallung „aufgrund der fortbestehenden Gefahr“ verlängert worden.