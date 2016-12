Region

Geeste: Angehörige wollen Andenken zurück

Die Trauer sitzt noch immer tief. Erst im Sommer war der Bruder von Jennifer Bollmer an Leukämie gestorben. Jetzt wurden wichtige Erinnerungsstücke von seinem Grab gestohlen, die die Angehörigen zurückhaben möchten.

Geeste. Maik war ein großer BVB-Dortmund-Fan, er und seine Schwester Jennifer hatten Dauerkarten und standen an jedem Heimspiel des BVB zusammen auf der Südtribüne. Als ihr Bruder im Juli mit nur 24 Jahren verstarb, legte sie seinem Grab auf dem Friedhof in Groß Hesepe deshalb Dinge bei, die für ihn einen hohen symbolischen Wert hatten: eine BVB-Fahne und einen schwarz-gelben Gartenzwerg.

Erst war die Fahne verschwunden, ungefähr drei Wochen später dann der Zwerg. „Bei der Fahne dachten wir, es sei vielleicht eine Katze gewesen“, sagt Bollmer. Aber den Zwerg könnte definitiv kein Tier mitnehmen. Sie können nur gestohlen worden sein.

Die Schwester ist traurig und wütend zugleich. „Haben die Menschen überhaupt keine moralischen Ansprüche?“, schrieb sie bei Facebook. Es seien schließlich keine einfachen Fanartikel, sondern Gegenstände, an denen Erinnerungen hängen. Für sie und ihre Familie haben die Sachen eine ganz besondere Bedeutung.

Andenken nicht typisch

„Vielleicht sind das nicht die typischen Dinge, die man auf einem Grab findet, aber es sind die Dinge, die wir mit ihm verbinden und bewusst so ausgewählt haben“, sagt Bollmer. Deshalb wollen sie ihre Erinnerungsstücke auch zurückhaben. Für Bollmer ist es egal, wer die Sachen geklaut hat, für sie zählt nur, dass sie sie wiederbekommt. Vielleicht haben ja Kinder diese Dinge aus Unwissenheit mitgenommen, sagt Bollmer.

In diesem Fall bittet sie die Eltern, die BVB-Sachen zurück an ihren Platz zu bringen. Auch der BVB-Fanclub Meppen hat sich eingeschaltet, um die verschwundenen Andenken wieder aufzutreiben. Bollmer hatte ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Bruder. Für sie brach eine Welt zusammen, als die Ärzte ihrem Bruder 2012 die Diagnose Leukämie stellten. „Für uns war immer klar, dass Aufgeben keine Option ist“, so Bollmer. Jede Woche ist sie ins Krankenhaus nach Münster gefahren, um für ihn da zu sein.

Sie hatten großes Glück, als die Schwester als Stammzellenspender infrage kam. „Ich durfte meinem Bruder das Leben retten!“, sagt Bollmer. Die ganze Aktion habe sie noch enger zusammengeschweißt.

In den weiteren Jahren musste er aber immer wieder Rückschläge einstecken. Die Hoffnung blieb jedoch: irgendwann wieder zusammen mit ihm auf der Südtribüne zu stehen. Diese Hoffnung hat sich allerdings nicht bewahrheitet. Die Rückkehr der Erinnerungsstücke würde ihren Schmerz sicherlich nicht heilen, aber zumindest etwas lindern.