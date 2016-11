Grafschaft

Gedenkfeiern zur Reichspogromnacht in Grafschaft

Auch in diesem Jahr laden einige Gemeinden in der Grafschaft zu Gedenkfeiern zur Reichspogromnacht ein.

gn Nordhorn/Schüttorf/Bad Bentheim/Neuenhaus. In der Nacht vom 9. zum 10 November 1938 wurden in Deutschland Synagogen zerstört und tausende jüdische Mitbürger verhaftet. Auch in der Grafschaft Bentheim wüteten die Nationalsozialisten gegen die Juden. Einige Gemeinden im Landkreis laden in diesem Jahr wieder zu Gedenkveranstaltungen ein.

In Nordhorn ist der Treffpunkt am Mittwoch, 9. November, um 18 Uhr bei den Arkaden vor der Kirche St. Augustinus. Schülerinnen und Schüler des Evangelischen Gymnasiums führen dann durch einen Teil der Innenstadt mit Liedern und Texten über das Leben der ehemaligen jüdischen Mitbürger. Den Schwerpunkt dieses Jahres bilden die Kinderschicksale jüdischer Familien Nordhorns. Der einstündige Rundgang endet in der Alten Synagogenstraße mit einer Rede des Bürgermeisters Thomas Berling und einer Kranzniederlegung.

Hebräische Gesänge

Im Zusammenhang mit dem Gedenken der Stadt Nordhorn an die Pogromnacht 1938 laden die Stadt Nordhorn, das Forum Juden/Christen und der Förderverein Kirchenmusik der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde ein zu einem Konzertprogramm „Hebräische Gesänge“, präsentiert von der Sängerin Esther Lorenz, begleitet von dem Gitarristen Peter Kuhz. Die Veranstaltung findet statt in der Alten Kirche am Markt am Mittwoch um 19.30 Uhr.

„Diese musikalische Reise durch das Judentum führt zunächst in die biblische Zeit des Segens, den Isaak irrtümlicherweise seinem zweitgeborenen Sohn Jakob zusprach (V’yiten l’cha), lässt vertonte Worte des im 11. Jahrhundert geborenen spanisch-jüdischen Gelehrten Solomon Ibn Gabirol erklingen, dessen Verse noch heute beim jüdischen Versöhnungsfest gesprochen werden, zitiert die Worte zweier Geliebter aus dem Hohelied (Dodi li) und besingt den ,Abend der Rosen‘ in ,Erev shel shoshanim‘ - einem modernen israelischen Liebeslied, das oft auf Hochzeiten gespielt und gesungen wird“, heißt es in einer Ankündigung. Weniger bekannt ist die Musik der sephardischen Juden, die sich nach ihrer Vertreibung aus Spanien im Mittelalter in ganz Südeuropa, in Israel sowie in New York ansiedelten.

Erläuterungen über Feiertage und Bräuche, Anekdoten und die berühmte Prise Humor im Judentum sollen dieses musikalische Kaleidoskop vervollständigen, das jüdisches Leben und Fühlen von verschiedenen Seiten beleuchten möchte. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Schüttorf

In Schüttorf findet im Gedenken an die Reichspogromnacht am Mittwoch um 17 Uhr am Gedenkstein vor dem Verwaltungsgebäude des Rathauses an der Föhnstraße eine Gedenkveranstaltung statt. Während der vom Ökumeneausschuss der Schüttorfer Kirchengemeinden organisierten Veranstaltung werden Pastor coll. Henning Kraft von der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Schüttorf und Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus die Gedenkreden halten.

Bad Bentheim

In Bad Bentheim versammeln sich seit vielen Jahren Bürger am Mahnmal an der Synagogenstiege, um schweigend an dieses Ereignis zu denken. Das Schweigen beginnt am Mittwoch um 18 Uhr. Es wird darum gebeten, Kerzen mitzubringen. Nach dem Schweigen, das 30 Minuten dauert, wird für die „Jerusalem Foundation“ gesammelt. Es ist eine Stiftung des früheren Jerusalemer Bürgermeisters Teddy Kollek mit dem Ziel, Israelis und Palästinenser zu versöhnen.

Neuenhaus

Die Stadt und die Samtgemeinde Neuenhaus erinnern am Mittwoch ab 19 Uhr zusammen mit Schülern des örtlichen Lise-Meitner-Gymnasiums an die Schrecken der Reichspogromnacht. Stadtdirektor Günter Oldekamp hält am Standort der ehemaligen Synagoge in der Klinkhamerstraße eine Ansprache. Anschließend wird im Beisein der Teilnehmer an der Gedenkfeier ein Blumengebinde an der Gedenktafel niedergelegt. „Alle Bürger sind eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Neuenhauser Rathaus.