Obergrafschaft

„Gedenken an Leid ist auch ein Mahnmal“

Der November ist ein Monat der Gedenk- und Erinnerungstage. Nachdem am 9. November in Schüttorf und Bad Bentheim der Pogromnacht gedacht worden war, gab es am Sonntag vielerorts Gedenken zum Volkstrauertag.

Schüttorf/Bad Bentheim. In Schüttorf versammelten sich mehrere Gruppen und Vereine aus der Vechtestadt sowie einige Bürger am Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkriegs, um der Kriegstoten und der Opfer von Gewaltherrschaft zu gedenken. „Das Gedenken an das große Leid ist auch ein Mahnmal, wie es so weit kommen konnte“, sagte Heidrun Oltmanns, Pastorin der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde, bei ihrer Ansprache.

Oltmanns hob aber auch die Bilder der Versöhnung hervor, die sich in diesem Jahr gezeigt hätten. Den Text der Gedenktafel lasen mit Maximilian Passgang und Malte Dykstra zwei Schüler der Oberschule vor. Anschließend legten der stellvertretende Bürgermeister Jörn Tüchter und Alfred Rademaker, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft, einen Erinnerungskranz der Stadt Schüttorf nieder. Musikalisch begleitet wurde die Gedenkveranstaltung vom Schüttorfer Musikverein und dem Männergesangsverein „Eintracht“ Schüttorf.

Bildergalerie Volkstrauertag in Schüttorf Bild / Bild kaufen Volkstrauertag in Schüttorf mit Kranzniederlegung Foto: Hinnerk Schröer

Am Mittag wurde auch in Suddendorf eine Gedenkstunde abgehalten. Am Mahnmal auf dem Dorfplatz legten Mitglieder des Suddendorfer Schützenvereins nach einer Gedenkrede des evangelisch-reformierten Pastors Henning Kraft einen Kranz nieder. In Bad Bentheim wurde den Verstorbenen am Ehrenmal an der Apotheker-Drees-Straße gedacht. Dabei sprach Diakon Harry Lössner von der altreformierten Kirchengemeinde Bentheim, bevor Vertreter der Stadt Bad Bentheim und der Sozialverbände einen Kranz niederlegten. Begleitet für die Gedenkveranstaltung vom Posaunenchor der altreformierten Gemeinde. Zur gleichen Zeit kamen auch in Gildehaus Vereine und Bürger am Kriegerdenkmal im Stadtteil Mersch zusammen. Pastor Lütger Voget von der reformierten Kirchengemeinde Gildehaus erinnerte in einer Gedenkrede an die Geschichte. Auch in Gildehaus wurde der Volkstrauertag durch den Posaunenchor der reformierten Gemeinde musikalisch untermalt.