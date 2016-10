Ticker

Gasunglück in bayerischem Hotel - 27 Verletzte

dpa Memmingen. Bei einem Gasunglück in einem Hotel im bayerischen Memmingen sind 27 Menschen verletzt worden. Ein weiblicher Hotelgast aus Berlin und eine 34-jährige Angestellte kamen schwer verletzt in eine Klinik. Die Ursache für den Austritt des geruchlosen Gases im Keller des Hotels ist unklar. Die Polizei geht aber von einem technischen Defekt aus. Ein Gutachter des Landeskriminalamts soll morgen für Klarheit sorgen. Das Hotel bleibt vorerst geschlossen, die Gäste kamen in anderen Quartieren unter.