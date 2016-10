Nordhorn

Gasalarm: Ärztehaus am Marienkrankenhaus geräumt

Von Thomas Kriegisch

Das Ärztehaus an der Osnabrücker Straße in Nordhorn ist am Donnerstagnachmittag wegen eines vermuteten Gasaustritts geräumt worden. Der Grund für den Geruch war aber viel harmloser.

Nordhorn. Ein angeblicher Gasaustritt im Ärztehaus an der Osnabrücker Straße 1 am ehemaligen Marienkrankenhaus hat Donnerstagnachmittag die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen, 16 Einsatzkräften und einen Rettungswagen auf den Plan gerufen. Doch was anfangs zweifellos nach ausströmendem Gas roch und Anlieger wie Arztbesucher und Feuerwehrleute das Schlimmste befürchten ließ, entpuppte sich nach eingehender Untersuchung als ein gasähnlich riechendes Öl, mit dem zuvor bei Wartungsarbeiten der Fahrstuhl im Ärztehaus geschmiert worden war. Zuvor waren die Rettungskräfte allerdings erst einmal vorsichtshalber auf Nummer sicher gegangen und hatten das gesamte Ärztehaus evakuieren lassen. Auch die Straße war in dem Bereich gesperrt worden.

