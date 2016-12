Obergrafschaft

Garage in Ohne ausgebrannt

Ein Feuer in Ohne hat am Montagvormittag zahlreiche Feuerwehrkräfte auf Trab gehalten.

Ohne. Das Feuer brach am Montag gegen 10.30 Uhr in einer Garage im Bentheimer Dieck in Ohne aus bisher ungeklärter Ursache aus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Schüttorf und Ohne waren mit jeweils vier Fahrzeugen im Einsatz. Insgesamt 40 Einsatzkräfte haben gemeinsam den Brand gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. An der Garage entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. Als Brandursache schließt die Polizei nicht aus, dass ein Aschesauger, der zuvor zur Reinigung eines Ofens benutzt worden war, für das Feuer verantwortlich war.