Niedergrafschaft

Ganze Wahrheit erst vor Gericht?

Fünf Wochen nach dem gewaltsamen Tod einer 87-Jährigen in einem Altenheim in Neuenhaus liegen Tatablauf und Motiv noch immer im Dunkeln. Die Ermittler schließen einen sexuellen Hintergrund aber nicht aus.

Neuenhaus. Was hat sich in der Nacht auf Sonnabend, 22. Oktober, im „Haus am Bürgerpark“ in Neuenhaus zugetragen? Fest steht: Eine 87-jährige Frau, die mit ihrem an Demenz erkrankten Ehemann in einem Doppelzimmer des Altenheims lebte, wurde brutal umgebracht. Unter Verdacht: Ein 18-Jähriger, der seit rund einem Jahr in der Grafschaft weilte und zuvor aus Somalia geflüchtet war. Er wurde kurz nach der Tat festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Zum Tatablauf und zu den Motiven des mutmaßlichen Täters haben sich Polizei und Staatsanwaltschaft von Anfang an sehr bedeckt gehalten. Sie geben bis heute keine Auskunft darüber. Licht ins Dunkel dürfte wohl erst die Gerichtsverhandlung bringen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Prozess öffentlich geführt wird. Zwar dürfte das Verfahren vor der Jugendstrafkammer eröffnet werden. Da der Verdächtige aber erwachsen ist, sei nicht davon auszugehen, dass hinter verschlossenen Türen verhandelt wird, sagt Dr. Alexander Retemeyer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Medienberichten heizen Diskussion an

In die Spekulationen, warum die alte Dame sterben musste, platzte am Dienstag ein Bericht des NDR-Hörfunks. Darin heißt es, dass neue Details bekannt geworden seien. Aus Ermittlerkreisen habe man erfahren, dass die Tat einen sexuellen Hintergrund habe. Eine Internet-Nachrichtenseite aus Braunschweig greift diese Meldung auf und veröffentlicht wenige Stunden später einen Artikel mit Bezug auf den NDR-Bericht. Darin werden schockierende Details mitgeteilt. So soll sich der mutmaßliche Täter unter Alkoholeinfluss zunächst am Ehemann vergangen haben. Dann habe er versucht, auch die 87-Jährige zu vergewaltigen. Zudem soll er sich am Tattag bereits an einem weiteren Mann und einem Jugendlichen vergangen haben, heißt es.

Schwere Vorwürfe, die die ohnehin grausame Tat plötzlich noch einmal in ein ganz anderes Licht rücken – und die in den sozialen Netzwerken auch prompt aufgegriffen werden. Der GN-Redaktion reichen diese Neuigkeiten nicht zur ungeprüften Veröffentlichung. Wir recherchieren weiter. Die Staatsanwaltschaft verweigert am Dienstag und am Mittwoch kategorisch jede Auskunft und lässt sich erst am Donnerstag zu einer sehr vagen Bestätigung bewegen. Bei der Tat handele es sich wohl nicht um einen aus dem Ruder gelaufenen Diebstahl, wie hier und da vermutet wurde. Immerhin: Es sei nicht ganz falsch, dass es vermutlich einen sexuellen Hintergrund gebe. Zu Details werde er sich aber nicht äußern, erklärte Alexander Retemeyer.

Leser fragen nach „grausigen Details“

Große Schlagzeile ohne eigene Quelle und Bestätigung der Fakten? Zu dünnes Eis. Denn die GN haben aus Ermittlerkreisen erfahren: Die Angaben sollen – zumindest teilweise – nicht der Wahrheit entsprechen. Belegt sind jedoch die zutiefst schockierten Reaktionen der Angehörigen der Opfer aufgrund der Medienberichte. Gleichzeitig kommt Druck aus dem Netz: Es wird nach „grausigen Details“ gefragt und warum wir sie nicht nennen.

Bis zum heutigen Tag bleiben Fragen offen. Erwartet werden Antworten von einer Grafschafter Öffentlichkeit, die das tödliche Verbrechen in Neuenhaus stark bewegt. Die Ermittler können – oder wollen – offenbar aus juristischen Erwägungen keine Informationen geben. So bleiben die entscheidenden Fragen unbeantwortet: Was ist passiert? Warum? Wie kann verhindert werden, dass sich eine solche Tat wiederholt? Darum geht es. Und nicht um „grausige Details“.