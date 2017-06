Ticker

Gabriel zu Krisengesprächen in die Türkei aufgebrochen

dpa Berlin. Außenminister Sigmar Gabriel ist am frühen Morgen zu Krisengesprächen in die Türkei aufgebrochen. Sein Treffen mit dem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu in Ankara ist der wohl letzte Versuch, zu einer Einigung im Streit um das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik zu kommen. Falls das nicht gelingt, sollen die rund 260 dort stationierten deutschen Soldaten mit ihren „Tornado“-Jets und einem Tankflugzeug abgezogen werden. Sie würden sich dann künftig von Jordanien aus am Kampf gegen den IS beteiligen.