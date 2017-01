Ticker

Gabriel ohne Festlegung auf Kanzlerkandidatur in Düsseldorf

dpa Düsseldorf. Beim Spitzentreffen der SPD in Düsseldorf wird es nach Angaben von Parteichef Sigmar Gabriel nicht um Personalentscheidungen für die Bundestagswahl gehen. Man rede über die Inhalte des Wahlkampfs, bekräftigte Gabriel vor einer Sitzung der SPD-Landtagsfraktion. Wer bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat ins Rennen geht, will die SPD bei einer Klausur am 29. Januar in Berlin bekanntgeben. Die „Bild“-Zeitung hatte berichtet, Gabriel habe seine Entscheidung für eine Kandidatur bereits getroffen.