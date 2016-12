Lokalsport

Fußball: Terminkollision unterm Hallendach

Der Vechtecup des FC 09 und das Masters in Emlichheim laufen parallel. Die Grafschafter Hallenfußballturniere haben einen neuen Opener: Der Anpfiff ertönt mit dem 1. Huesmann-Cup von Sparta 09 am 17. Dezember.

fh Schüttorf/Emlichheim. Der Terminplan des Grafschafter Hallenfußballs (siehe unten) wird in diesem Winter um eine weitere Veranstaltung bereichert. Sparta 09 Nordhorn richtet erstmals mit acht Mannschaften aus dem Stadtgebiet den Huesmann-Cup aus und eröffnet damit am 17. Dezember die Serie der Turniere im Kreisgebiet. Damit rückt der Hyundai-Cup von Olympia Uelsen als traditioneller Opener an die zweite Stelle.

Eine weitere Änderung gegenüber den Vorjahren: Der Vechtecup des FC Schüttorf 09, das traditionsreichste und hochwertigste Hallenturnier der Grafschaft, zählt nicht zur Wertung für das Hallenmasters, das 2017 zum 12. Mal den Abschluss der Spielzeit unterm Hallendach bildet. Hintergrund: Beide Veranstaltungen finden in der zweiten Januar-Woche parallel statt, folglich kann man in Schüttorf keine Punkte für das Masters sammeln.

„Wir haben seit zwölf Jahren diesen Termin“, sagt Herbert Zwartscholten, der beim Masters-Veranstalter Union Emlichheim zum Organisatorenteam gehört. Allerdings: Eine durchgehende Regelmäßigkeit gibt es nicht. Seit 2006 fiel der Endrundentag des Masters acht Mal auf den dritten Sonntag im Januar, aber drei Mal auch auf den zweiten Sonntag. 2017 kommt es zur Terminkollision, weil die Schüttorfer nicht am 2. Januar und damit einen Tag nach Neujahr in ihre Turnierwoche starten wollten und daher erst am 9. Januar mit ihrem Qualifikationsturnier loslegen.

„Das wirkt sich nicht sonderlich aus“, kommentiert Zwartscholten die Überschneidung. Der FC 09 nehme schon seit Jahren nicht am Masters teil und alle anderen Vereine des Kreisgebiets hätten erneut zugesagt und können weiter bei sieben Turnieren Punkte für die Qualifikation sammeln, da auch der Huesmann-Cup zur Wertung zählt.

Doch Zwartscholtens Einschätzung teilen nicht alle. Zum Beispiel Ralf Cordes: „Ich kann nicht verstehen, dass Vechtecup und Masters zusammenfallen“, sagt der Trainer von Union Lohne, der mit dem Bezirksligisten für das Hauptturnier in Schüttorf berücksichtigt wurde und sich auch gerne für einen der neun freien Plätze beim Masters qualifizieren würde, für das außer Veranstalter Union Emlichheim die Landesligisten Vorwärts Nordhorn und SV Bad Bentheim gesetzt sind. Das Problem für Cordes ist gar nicht mal die Termindichte für sein Team mit maximal fünf Turnierspieltagen von Dienstag bis Sonntag. Denn außer im Erfolgsfall je zwei Starts in Schüttorf (Dienstag und Freitag) und Emlichheim (Donnerstag und Sonntag) hat der SV Union auch noch beim Turnier des SC Spelle-Venhaus (Sonnabend) zugesagt.

Schwerer wiegt für Cordes, dass er mit Lohne jetzt nur noch an einem Turnier teilnimmt, das zur Masters-Wertung zählt. Und daher muss es für Union beim JBW-Cup in Wietmarschen schon richtig gut laufen, um genügend Punkte zu haben, um in Emlichheim dabei zu sein. „Vor so vielen Zuschauern beim Vechtecup zu spielen ist ein Highlight und das Masters ist auch ein Highlight“, sagt Cordes, „da ist es schade, wenn diese beiden Veranstalter keine vernünftige Terminabstimmung hinbekommen.“

Zumal mit Blick auf die Terminlage der Fußballteams auf Kreis- und Bezirksebene der dicht gedrängte Ablauf in der Halle gar nicht nötig wäre. Denn: Für die meisten Mannschaften geht es erst Anfang März unter freiem Himmel weiter. „Das Masters ist eine Woche zu früh“, findet Cordes. Doch dass die Emlichheimer auf den Termin beharrt haben, hat wohl einen handfesten Grund: Eine Woche vorher findet in Emlichheim bereits der Volksbank-Cup von Grenzland Laarwald statt; das heißt, dass die Vechtetalhalle in dieser Zeit wegen der installierten Rundumbande für andere Sportarten nur eingeschränkt zu nutzen ist. Und am Sonntag, 22. Januar, bestreiten die Zweitliga-Volleyballerinnen des SC Union in der Vechtetalhalle ihr erstes Heimspiel im neuen Jahr.

Die Termine der wichtigsten Grafschafter Hallenfußballturniere

Huesmann-Cup von Sparta 09 Nordhorn: 17. Dezember, 17 Uhr (Kreissporthalle).

23. Hyundai-Cup von Olympia Uelsen: Vorrunde am 20. und 21. Dezember; Endrunde am 22. Dezember (Sporthalle Wilsum, jeweils ab 19 Uhr).

23. Peters-Cup des ASC Grün-Weiß 49: Vorrunde 27. und 28. Dezember; Endrunde am 29. Dezember (Sporthalle Wilsum, jeweils ab 19 Uhr).

19. Matenaar-Cup von Vorwärts Nordhorn: Vorrunde am 28. Dezember, 17.30 Uhr; Endrunde am 29. Dezember, 18 Uhr (Euregium).

31. Volksbank-Cup der SG Bad Bentheim: Vorrunde am 4. und 5. Januar, jeweils 18 Uhr; Endrunde am 8. Januar, 15 Uhr (Schürkamphalle Bad Bentheim).

14. Volksbank-Cup des SV Grenzland Laarwald: Vorrunde am 5. und 6. Januar, 19 Uhr; Endrunde am 8. Januar, 14 Uhr (Vechtetalhalle Emlichheim).

5. JBW-Cup des SV Wietmarschen: Sonntag, 8. Januar, 13.30 Uhr (Sporthalle Wietmarschen).

31. Vechte-Cup des FC Schüttorf 09: Qualifikation am 9. Januar; Vorrunde am 10. und 12. Januar; Endrunde am 13. Januar (Vechtehalle, jeweils 18 Uhr).

12. Grafschafter Hallenmasters des SC Union Emlichheim: Vorrunde am Donnerstag und Freitag, 12. und 13. Januar, jeweils 19 Uhr; Endrunde am Sonntag, 15. Januar, 14 Uhr (Vechtetalhalle Emlichheim).