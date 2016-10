Lokalsport

Fußball-Schiedsrichter für ein Jahr gesperrt

Das Sportgericht des Grafschafter Fußballverbandes verhängte wegen diskriminierenden Verhaltens in schweren Fällen die Höchststrafe. „So ein Fehlverhalten darf nicht passieren“, sagte der Kreisvorsitzende Georg Alferink.

Nordhorn. Das Kreissportgericht des Grafschafter Fußballverbandes (NFV) hat einen langjährigen, verdienten Schiedsrichter für ein Jahr für alle Pflicht- und Freundschaftsspiele gesperrt. Das Gremium verurteilte ihn wegen diskriminierenden Verhalten in schweren Fällen bis zum 20. Oktober nächsten Jahres. Das entsprechende Verfahren bestätigte der Fußball-Kreisvorsitzende Georg Alferink; die Vertreter des Sportgerichts wollten gegenüber den GN mit Hinweis auf den nicht-öffentlichen Charakter der Verhandlung keine Stellungnahme abgeben.

Seit Mittwochabend hatte das Urteil in der Grafschafter Fußball-Szene die Runde gemacht. In verschiedenen WhatsApp-Gruppen mehrerer Vereine wurde die Entscheidung zitiert, der Verurteilte wurde namentlich genannt und sein Fehlverhalten geschildert. Demnach soll sich der Niedergrafschafter, der seit mehr als vier Jahrzehnten auf Grafschafter Fußballplätzen pfeift, viele Jahre im Schiedsrichterausschuss tätig war und für seine Leistungen mehrfach ausgezeichnet worden ist, vor einem Kreisklassen-Spiel in Lohne rassistisch gegenüber einigen Sportlern geäußert haben.

Nachdem der Vorfall beim Fußballverband zur Anzeige gebracht worden war, nahm sich ein dreiköpfiges Gremium des Kreissportgerichts der Sache an. In der Befragung von Zeugen habe sich nach Angaben von Alferink der Vorwurf bestätigt. „Das gesamte Verfahren nahm nach der Anklage seinen geregelten Gang“, sagte er betonte: „So ein Fehlverhalten darf nicht passieren. Diskriminierungen jeglicher Art haben auf dem Fußballplatz nichts zu suchen und müssen rechtliche Konsequenzen haben.“

Bei dem Urteil bewegt sich das Gericht im Rahmen der Höchststrafe, die die rechts- und Verfahrenordnung des NFV vorsieht. Ob der Schiedsrichter nach seiner einjährigen Sperre wieder auf den Fußballplatz zurückkehrt, ist fraglich. Immerhin sprach das Sportgericht an den Schiedsrichterausschuss die Empfehlung aus, den Mann von seiner Schiedsrichterliste zu streichen. Hier ist eine Entscheidung noch nicht gefallen.

Im Fußball gilt: Bei schweren Verstößen gegen die Verbandsordnungen werden auf Antrag die Sportgerichte tätig. In der Grafschaft gab es zwischen 2012 und 2015 insgesamt 39 Sportgerichtsverfahren – in den meisten Fällen ging es um Beleidigungen, Bedrohungen und Tätlichkeiten gegen die Schiedsrichter.