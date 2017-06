Lokalsport

Fußball: Marcel Piesche wechselt zum SV Vorwärts

Der 28-jährige Nordhorner ist der fünfte Zugang beim Nordhorner Landesligisten, der seinen Kader damit zusammen hat. „Für mich gehört Marcel zu den Besten unserer Region“, freut sich Fußballobmann Jürgen Menger.

Nordhorn. Zum Abschluss der Kaderplanung für die Landesliga-Saison 2017/18 hat sich der SV Vorwärts Nordhorn einen Allrounder mit Erfahrung in höheren Ligen geangelt: Marcel Piesche wird künftig am Immenweg spielen. „Er ist ein klasse Fußballer – und mit 28 Jahren bringt er viel Routine und Reife mit“, freut sich Fußballobmann Jürgen Menger, „für mich gehört Marcel zu den Besten unserer Region.“ Piesche ist nach Milan Hagel (bislang SpVgg. Brandlecht-Hestrup), Marvin Zwafink und Luca Budde (beide A-Jugend des SV Meppen) sowie Daniel Lust (JSG Nordhorn) der fünfte Zugang beim ranghöchsten Grafschafter Fußballteam.

Piesche stammt aus der Jugend des VfL Weiße Elf, schloss sich aber schon früh der Talentschmiede des FC Twente an; im Nachwuchs des Enscheder Ehrendivisionärs spielte er bis 2010, die letzten zwei Jahre in der zweiten Mannschaft. In der Saison 2010/11 stand er beim niederländischen Zweitligisten FC Emmen unter Vertrag, absolvierte damals die Vorbereitung und die ersten Pflichtspiele aber beim SV Vorwärts. „Sein großes Potenzial war in den Spielen gleich zu sehen. Es war aber immer klar, dass Marcel gehen wird, wenn sich ein höherklassiger Klub meldet“, erinnert sich Menger.

Nach seiner Zeit in Emmen spielte Piesche für den TuS Lingen, Eintracht Nordhorn (2012 bis 2014), den Haselünner SV, HHC Hardenberg und zuletzt ein halbes Jahr bei Quick ’20 in Oldenzaal. Mittlerweile lebt und arbeitet er wieder in der Region. „Er will hier auf gutem Niveau spielen und hat noch Ziele mit Vorwärts“, freut sich Menger.