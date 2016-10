Lokalsport

Fußball-Bezirksliga bietet Sonntag ein Bruderduell

TuS-Trainer Wolfgang Schmidt trifft auf 09-Trainer Michael Schmidt: Im Obergrafschafter Duell gastiert der Spitzenreiter aus Schüttorf Sonntag beim Tabellenfünften Gildehaus. Drei weitere Partien stehen schon Freitag an.

Gildehaus/Schüttorf. Der TuS Gildehaus empfängt am Sonntag um 14.30 Uhr den FC Schüttorf 09 – der Tabellenfünfte trifft auf den Tabellenführer. Dass beide Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga einen derartig erfolgreichen Start hinlegen würden, hätte vor der Saison niemand für möglich gehalten. „Ich bin auch ein wenig überrascht“, gesteht Schüttorfs Trainer Michael Schmidt. Dabei meint der 09-Coach sowohl das Auftreten seiner eigenen Mannschaft als auch die bisherigen Leistungen des Teams seines Bruders Wolfgang. Der FC 09 (19 Punkte von 21 möglichen Zählern) und auch Aufsteiger TuS Gildehaus (14) mischen derzeit gehörig die Liga auf. Angesichts der starken Vorleistungen und positiven Rahmenbedingungen könnte es nach Meinung von Wolfgang Schmidt ein „richtig gutes Fußballspiel“ werden. Dabei spielt das erste Duell der Brüder Wolfgang und Michael für beide eher eine Nebenrolle, auch wenn es „seinen gewissen Reiz hat“, wie Michael gesteht.

„Wichtig ist, dass die Zuschauer am Ende begeistert nach Hause gehen“, sagt Wolfgang. Seine Gildehauser können befreit aufspielen. „Wir verspüren spätestens nach dem wichtigen 2:0-Heimerfolg gegen die U 23 des SC Spelle-Venhaus überhaupt keinen Druck“, so Wolfgang Schmidt, der seinem Team eine einfache Leitlinie mit auf den Weg geben wird: „Zeigt einfach, was ihr könnt.“ Und das war bislang sehr ordentlich. Vor allem die Defensivleistungen des TuS sind bislang vorbildlich: Gemeinsam mit dem VfL Weiße Elf stellen die Gildehauser mit nur vier Gegentreffern die beste Abwehr der Liga. „Das war ein langer Prozess. Bereits in der Kreisliga hatte sich die hinzugewonnene Stabilität angedeutet“, meint der TuS-Trainer, der gehörigen Respekt vor dem FC 09 hat: „Bei den Schüttorfern spielen im Gegensatz zu meinen Leuten viele Spieler mit, die bereits höherklassig Erfahrungen gemacht haben.“

Respekt vor der bisherigen Leistung des TuS Gildehaus hat auch 09-Coach Michael Schmidt: „Das ist schon phänomenal, was die Gildehauser bislang gespielt haben.“ Doch der Tabellenführer aus Schüttorf möchte auch dem Obergrafschafter Duell seinen „Stempel aufdrücken“ und etwas Zählbares mit an die Salzberger Straße nehmen. „Wir wollen die positive Grundstimmung im Team und im Verein ausnutzen“, verdeutlicht der Trainer, dessen Team bereits beim jüngsten 1:0-Erfolg in Leschede von einer großen Anhängerschaft unterstützt wurde. Ob der angeschlagene Offensivstratege Bertino Nacar von Anfang an mitwirken kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Hanjo Prondzinski steht als weitere Alternative bereit. Beim TuS sind alle Spieler einsatzbereit.

Weitere Spiele mit Grafschafter Beteiligung

VfL Weiße Elf - Union Lohne (Freitag, 19.30 Uhr): Wenn sich der VfL Weiße Elf und Union Lohne in der Fußball-Bezirksliga gegenüberstehen, dann trifft die stärkste Defensive (VfL Weiße Elf/vier Gegentore) auf die treffsicherste Offensive (Union Lohne/22 Tore). Für die Gastgeber ist das Aufeinandertreffen mit Union das zweite Grafschafter Duell in Folge. „Wenn es genauso gut läuft wie beim 5:2 gegen Eintracht, dann bin ich zufrieden“, schmunzelt VfL-Spielertrainer Dennis Brode. Nicht nur, dass seine Mannschaft ein richtig gutes Spiel ablieferte, Brode selbst schoss zudem vier der fünf VfL-Treffer. Er meint allerdings: „Nun kommt ein anderes Kaliber auf uns zu.“ Vor der „bärenstarken“ (Brode) Union-Offensive, mit 22 Toren die treffsicherste der Liga, haben die Nordhorner gehörigen Respekt. Allein Kamaljit Singh markierte in sieben Partien 16 Tore – vier mehr als die gesamte VfL-Mannschaft (12). „Deswegen werden wir allerdings nichts an unserer Vorgehensweise ändern“, sagt Brode, der gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Thomas kleine Lögte neben dem TuS Gildehaus (vier Gegentreffer) die momentan stärkste Abwehr der Bezirksliga geformt hat. Die Nordhorner wollen auch gegen Lohne von einer starken Hintermannschaft profitieren und dann das Spiel aufbauen. Beim VfL Weiße Elf fehlen werden unter anderem Torge und Marten Veldmann.

Mit der Empfehlung eines 8:1-Heimerfolges über den SV Surwold reist Union Lohne an. Das Selbstvertrauen der Mannschaft von Trainer Ralf Cordes ist durch den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz noch größer geworden. Doch der ehemalige Torhüter weiß um die Schwere der Aufgabe in Nordhorn: „Der VfL ist gut drauf. Deshalb wird es eine knifflige Angelegenheit. Doch jetzt gilt es für uns, weiter zu punkten und die Verfolger wie den VfL auf Distanz zu halten.“

Wem er heute das Vertrauen schenkt, steht noch nicht fest. Eines ist sicher: Cordes hat die Qual der Wahl. Der Kader ist so gut in der Breite besetzt, dass einige Stammkräfte der vergangenen Saison erst einmal auf der Auswechselbank Platz nehmen müssen. Christopher Kliemt, Thomas Müller, Christian Stover und Daniel Niehaus standen gegen Surwold ebenso nicht in der Startelf wie der vom TuS Lingen verpflichtete Viktor Dak.

SV Wietmarschen – SV Meppen II (Freitag, 20 Uhr). Sieben Spiele, sieben Niederlagen: Bezirksliga-Aufsteiger SV Wietmarschen tut sich in der neuen Liga sehr schwer. „Jeder Fehler wird gnadenlos bestraft“, weiß Trainer Thomas Hessel. Und seine Elf hat in den ersten Spielen den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht. So fällt die Bilanz als Tabellenschlusslicht negativ aus – vor allen Dingen, wenn man wie in der Vorwoche beim ASV Altenlingen gegen einen direkten Konkurrenten verliert (1:3). Von der Tabellensituation möchten sich die Niedergrafschafter aber nicht verrückt machen lassen. „Wir müssen sie ausblenden und dürfen nicht so viel nachdenken“, verdeutlicht Hessel, der seiner Mannschaft eine gute Trainingsbeteiligung bescheinigt. Der SVW-Coach hofft nun auf ein schnelles Erfolgserlebnis, das „uns positiver nach vorne schauen lässt“. Dafür müssen die Niedergrafschafter, die mit vier Toren die schwächste Offensive der Liga stellen, gegen den SV Meppen II unbedingt ins Tor treffen – und dann eine eventuelle Führung mit allen Mitteln behaupten. Fehlen werden Andreas Groven und Patrick Keen. Hinter den Einsätzen von Steffen Brümmer und Manuel Hangbers stehen verletzungsbedingt Fragezeichen.

FC Schapen – SV Eintracht TV Nordhorn (Freitag, 20 Uhr): Der Befreiungsschlag blieb für die Fußballer des SV Eintracht TV im Nordhorner Stadtderby gegen den VfL Weiße Elf aus. Im Gegenteil: Mit dem deutlichen 2:5 mussten die Gastgeber eine weitere Niederlage einstecken – die vierte in Folge, sodass die Mannschaft von Deniz Baysoy und Herion Novaku auf einen Abstiegsplatz abrutschte. „Wir hoffen, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung endlich den ersehnten Sieg perfekt zu machen“, sagt Baysoy. Dabei müssen er und Novaku schnellstmöglich die Defensive stabilisieren. Mit 22 Gegentoren stellen die Eintrachtler die schlechteste Abwehr der Liga. „Wir wissen, dass wir im Rückwärtsgang Probleme haben“, so Baysoy, der aber auch seine Offensivakteure in die Pflicht nimmt. „Das Verteidigen geht in vorderster Front los“, weiß Baysoy.

Die Vorzeichen sehen alles andere als rosig aus: Nicht nur, dass mit dem Tabellendritten FC Schapen ein selbstbewusster Gegner auf die Nordhorner wartet, dem SV Eintracht TV fehlen darüber hinaus mit Steffen Hilberink (fünfte gelbe Karte), Rene Palstring (Urlaub), Arthur Agblo (beruflich verhindert) und dem verletzten Serkan Cayli wichtige Spieler. Es kann durchaus sein, dass sowohl Baysoy als auch selbst Novaku auflaufen werden.