Grafschaft

Für den Landkreis ein Jahr des Weichenstellens

Der Breitband-Ausbau in der Niedergrafschaft soll 2017 in Gang kommen. Sobald das Land die erwarteten Fördermittel bewilligt, soll der Kreistag im Juni die notwendigen Beschlüsse fassen. Foto: Kersten

2017 wird für den Landkreis ein Jahr wichtiger Weichenstellungen. Schwerpunkte sieht Landrat Friedrich Kethorn im Ausbau der Breitbandversorgung, im öffentlichen Nahverkehr sowie in der Integration von Migranten.

Nordhorn. Der Landkreis steht gut da und kann zuversichtlich in die Zukunft blicken. Landrat Friedrich Kethorn und Erster Kreisrat Uwe Fietzek verweisen auf die niedrige Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent, den weiteren Anstieg der Beschäftigtenzahlen und die steigenden Steuereinnahmen des Landkreises und der Gemeinden. „Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist in einem Jahr um über 1000 auf 46.541 gestiegen. Das ist die höchste Zahl und der größte Anstieg, den wir je hatten“, freut sich Kethorn.

Wie engagiert und leistungsfähig die Grafschafter sind, habe sich unter anderem an der „professionellen Bewältigung der Aufnahme von Flüchtlingen“ gezeigt. Kethorn verweist mit Stolz auf die Leistungen der haupt- und ehrenamtlich Engagierten und die „ausgesprochen gute Willkommenskultur“ in der Grafschaft.

Integration früh beginnen

2017 müsse es nun verstärkt darum gehen, die Flüchtlinge und Migranten möglichst frühzeitig in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu integrieren – unabhängig davon, ob sie auf Dauer eine Bleibeperspektive haben oder nicht. Kethorn: „Die Aufgabe der Integration beginnt erst. Die Bildung von Parallelgesellschaften muss vermieden werden.“

Um hier möglichst frühzeitig und effektiv anzusetzen, hat der Landkreis im September 2016 alle Anstrengungen zur Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt in einem Integrationszentrum gebündelt. Es geht aktiv auf Asylbewerber zu und versucht, ihnen Wege in den Arbeitsmarkt zu ebnen. Schon während der meist monatelangen Wartephase auf die Entscheidung über einen Asylantrag sollen Spracherwerb, Integration von Kindern und Jugendlichen ins Bildungssystem und Hilfe auf dem Weg in Arbeit einsetzen. Kethorn: „Das ist eine freiwillige Leistung des Landkreises, die von allen Parteien mitgetragen wird und uns bessere Chancen bei der Integration von Zuwanderern eröffnet.“

Netzausbau ab Herbst

In der ersten Jahreshälfte will der Landkreis den Ausbau des Breitbandnetzes in der Niedergrafschaft auf den Weg bringen. Die im November 2016 gegründete Breitbandgesellschaft soll ab Herbst überall dort Datennetze ausbauen, wo die großen Anbieter selbst keinen Ausbau planen. Der Betrieb der Netze wird ausgeschrieben. Für den Ausbau hat der Bund bereits 4,5 Millionen Euro Fördermittel zugesagt, vom Land Niedersachsen werden weitere 4,2 Millionen erwartet. Erst wenn auch sie formal bewilligt sind, kann die Breitbandgesellschaft die Ausbauarbeiten ausschreiben und den Betrieb des Netzes an einen Privatbetreiber vergeben. Die dazu erforderlichen Beschlüsse soll der Kreistag nach den Worten des Ersten Kreisrats Uwe Fietzek in seiner Juni-Sitzung fassen.

„Mit Ernüchterung“ habe der Landkreis die Mitteilung des Breitbandanbieters EWEtel zur Kenntnis genommen, entgegen früheren Ankündigungen den Wietmarscher Ortsteil Füchtenfeld nun doch nicht auszubauen. Um auch dort schnelle Internetzugänge anbieten zu können, soll nun ebenfalls ein öffentlich finanzierter Netzausbau erfolgen. Die Förderanträge wurden entsprechend ergänzt.

Bahn und Bus als System

Wichtige Weichen will der Landkreis in diesem Jahr für den öffentlichen Nahverkehr stellen. Dazu zählt nicht nur die weitere Vorbereitung der Wiedereinführung des Personenverkehrs auf Schienen. Bevor im Dezember 2018 die ersten Personenzüge auf dem BE-Gleis fahren können, muss der Landkreis auch den gesamten Busverkehr im Kreisgebiet neu ordnen und auf den Schienenverkehr ausrichten. Immerhin werden Buslinien verändert und neu aufgebaut werden müssen, aber auch vorhandene Linien eingeschränkt oder gar eingestellt werden. „Das wird eine intensive, zum Teil sicher auch kritische Diskussion werden“, meint der Landrat.

Grundlage dieser Neuordnung wird eine Fortschreibung des kreisweiten Nahverkehrsplans sein. Landrat Kethorn spricht von einem „komplexen Prozess“, der in die Hände eines externen Fachplanungsbüros gelegt werden soll. Im Februar soll der Kreisausschuss über die Vergabe der Planungsleistungen informiert werden.

Bildung stärker vernetzen

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsvereinigung und der Kreishandwerkerschaft will der Landkreis 2017 seine Bildungsanstrengungen ausbauen. Im Zentrum steht dabei die Stärkung der Ausbildungsreife von Jugendlichen. Unter anderem soll ab April ein Koordinator für Bildungsangebote für Neuzugewanderte eingestellt werden. Für die im Herbst 2016 gegründete „Bildungsregion Grafschaft Bentheim“ sollen ein Leitbild sowie ein Arbeits- und Themenplan erstellt werden. „Wir sind in der Breite unserer vielen Bildungseinrichtungen gut aufgestellt“, so der Landrat. „Unser Manko ist die Vernetzung.“

Votum zur Eissporthalle

Im Frühjahr soll der Kreistag über die Vorschläge zur künftigen Nutzung der Nordhorner Eissporthalle entscheiden. Derzeit werden die Angebote ausgewertet, die 2016 in einem „Interessenbekundungsverfahren“ eingegangen waren. Sie münden in ein formales Ausschreibungsverfahren, über dessen Ergebnis der Kreistag dann im Herbst entscheiden soll. Nach einer Umbauphase, für die die Halle voraussichtlich in der Saison 20217/18 geschlossen bleiben muss, soll die „neue“ Eissporthalle im Herbst 2018 eröffnet werden.

Ein Aufrufezeichen will der Landkreis am dritten Augustwochenende mit dem „1. Grafschafter Fiesen-Festival“ setzen. Rund ums Kloster Frenswegen soll sich alles um die fahrrad- und klimafreundliche Grafschaft drehen. „Das wird ein tolles Event“, verspricht der Landrat.“