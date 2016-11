Region

Fünf Verletzte bei Unfällen auf A 31 bei Emsbüren

Zwei Unfälle auf der A 31 zwischen Lingen und Emsbüren haben sich am Freitagabend gegen 20 Uhr ereignet. Fünf Menschen verletzten sich dabei. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge beteiligt.

fsu Lingen/Emsbüren. Zwischen den Anschlussstellen Lingen und Emsbüren hat es am Freitagabend gegen 20 Uhr auf der A 31 in Fahrtrichtung Bottrop gekracht. Ein Autofahrer wollte einen anderen Wagen überholen, übersah dabei aber offenbar, dass auf der Überholspur bereits ein Auto unterwegs war. Er fuhr ungebremst auf dieses Fahrzeug auf. Der Autofahrer kam daraufhin mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen ein moldawisches Lkw-Gespann mit Anhänger, überschlug sich und blieb schließlich in einer Böschung liegen, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Lingen den GN.

Der Wagen, auf den der Autofahrer aufgefahren war, blieb auf einem Standstreifen stehen. Durch die Trümmerteile fuhren noch andere Fahrzeuge, einige versuchten, auszuweichen. Hierbei kam es zu dem zweiten Unfall mit zwei weiteren beteiligten Fahrzeugen. Auch von diesen Autos überschlug sich eines und landete in einer Böschung.

Insgesamt wurden bei den zwei Unfällen fünf Menschen leicht bis schwer verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Autobahnpolizei auf rund 30.000 bis 40.000 Euro.

Das Trümmerfeld zog sich über eine Strecke von 200 bis 300 Metern. Die Autobahn 31 war während der Aufräumarbeiten kurzzeitig voll gesperrt. Während die Fahrzeuge geborgen wurden, war die Strecke halbseitig gesperrt.