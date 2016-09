Niedergrafschaft

Fünf Tage nach Einbruch schon vor Gericht

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Emlichheim, bei dem er eine Tafel Schokolade verputzte und erwischt wurde, ist ein in den Niederlanden lebender Asylbewerber zu einer Geldstrafe von 1350 Euro verurteilt worden.

bt Nordhorn/Emlichheim. Beim Amtsgericht Nordhorn ist jeder Richter bekanntermaßen bemüht, Verfahren schnell mit einer Entscheidung – in der Regel einem Urteil – abzuschließen. Wenn zwischen einer Straftat und dem Verhandlungstermin nur sechs Tage vergangen sind, kann man allerdings schon von einem „beschleunigten Verfahren“ sprechen.

Am 16. September beobachteten in Emlichheim aufmerksame Bürger, dass in ihrer Nachbarschaft mit einem Pflasterstein die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen wurde. Da die Bewohner in Urlaub waren, riefen sie die Polizei. Die Beamten erwischten den Einbrecher gerade dabei, wie er eine Tafel Schokolade verzehrte. Einen weiteren Diebstahl konnten sie nicht feststellen. Eine Überprüfung ergab, dass es sich bei dem Eindringling um einen Asylbewerber handelte, der mit dem Fahrrad aus den Niederlanden gekommen war. Er wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Fünf Tage nach der Festnahme schon vor Gericht

Dort gab der 32 Jahre alte Syrer an, die Bewohner des Hauses über das Internet kennengelernt zu haben. Da auf sein Klingeln niemand geöffnet hatte, verschaffte er sich gewaltsam Zutritt. Weil der Fall klar schien und ein Geständnis vorlag, beantragte die Staatsanwaltschaft ein beschleunigtes Verfahren. Ein solches Verfahren ist zulässig, wenn der Sachverhalt eindeutig ist und seit der Tat nur kurze Zeit vergangen ist. Und so stand der Angeklagte nach nur fünf Tagen Haft vor dem Richter.

Der Syrer zeigte sich einsichtig. Er gab an, dass er als Asylbewerber in Emmen wohnt. Geboren und aufgewachsen sei er in Saudi-Arabien. Auf die Frage, warum er in jenes Haus eingebrochen ist, gab er zu, die Bewohner überhaupt nicht zu kennen. Im weiteren Verlauf seiner Vernehmung wurde seine Aussage immer verworrener. Er sprach von psychischem Druck, unter dem er gestanden habe, weil er sich vom Islam losgesagt habe. Die selben Leute, die seine Rückkehr zum Islam verlangten, hätten ihn auch gezwungen, in das Haus einzubrechen.

Der Polizeibeamte erklärte als Zeuge, dass er Kontakt zu den Hauseigentümern hatte. Sie kannten den Angeklagten nicht.

Amtsgericht verhängt Geldstrafe in Höhe von 1350 Euro

Da der Mann bisher strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten und umfassend geständig war, hielt die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe für ausreichend. Nach eigenen Angaben bekommt er in den Niederlanden etwa 1000 Euro Unterstützung. Deshalb sollten 90 Tagessätze zu je 20 Euro (1800 Euro) angemessen sein. Der Verteidiger machte deutlich, dass sein Mandant sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand und sich im Grunde nur ausruhen wollte. Er forderte eine Bewährungsstrafe von drei Monaten.

Der Angeklagte entschuldigte sich für das, was er getan hat, und äußerte den Wunsch, in seine Wohnung nach Emmen zurückkehren zu können. Da in dem von Richter Ratering verkündeten Urteil eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro (1350 Euro) festgesetzt wurden, stand einer Rückkehr nichts mehr entgegen.