Obergrafschaft

Fühner und Silies stellen sich in Schüttorf vor

Die beiden Bewerber auf das CDU-Direktmandat, Christian Fühner und Markus Silies, haben sich den Parteimitgliedern in Schüttorf vorgestellt.

Schüttorf. Die CDU-Mitglieder im Wahlkreis Lingen, zu dem auch die Samtgemeinde Schüttorf zählt, müssen am Dienstag entscheiden: Wer soll bei der Landtagswahl im Januar 2018 als Direktkandidat für die Christdemokraten antreten? Zwei Bewerber stehen aktuell zur Wahl, namentlich Christian Fühner aus Lingen und Markus Silies aus Emsbüren. Zwei gebürtige Emsländer, beide katholisch, mit jeweils jahrelanger kommunalpolitischer Erfahrung. Am Mittwochabend stellten sich die Kandidaten den CDU-Mitgliedern in Schüttorf vor.

Ortsvorsitzender Stefan Niehaus konnte dazu im Hotel Nickisch mehrere Parteianhänger begrüßen, die sich ein Bild von den zwei Bewerbern machen wollten. Schließlich tritt der Gewinner ein großes Erbe an: Nach mehr als zwei Jahrzehnten hat der bisherige Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Lingen, Heinz Rolfes, auf eine weitere Kandidatur verzichtet.

Markus Silies aus Emsbüren ist 44 Jahre alt, verheiratet, Vater zweier Töchter und beruflich im kirchlichen Kontext tätig: Als Kolping-Diözesansekretär ist der studierte Sozialpädagoge für 62 Kolpingfamilien in der Grafschaft Bentheim, dem Emsland und Ostfriesland zuständig. Er ist Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Lingen, Mitglied des Kreistags, des Gemeinderats Emsbüren und wirkt dort auch als stellvertretender Bürgermeister.

Drei zentrale Punkte stellte Markus Silies als Kernanliegen seines politischen Handelns heraus, denen als „Kompass“ die christliche Soziallehre zugrunde liege: Da ist zunächst die Familie als „Keimzelle der Gesellschaft“, die er in verschiedenen Bereichen unterstützen möchte – sei es im Einsatz für mehr Krippen- oder für mehr Tagespflegeplätze. Zweiter Punkt ist die Wirtschaft, wobei ihm eine gute Infrastruktur – Stichwort Breitbandversorgung – für die Unternehmen ebenso ein Anliegen ist wie eine arbeitnehmerfreundliche Beschäftigung. „Vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr reichen“, sagte Silies in dem Zusammenhang. Als dritten Punkt nannte er die Stärkung der Kommunen mit Entwicklungsmöglichkeiten für Zentren und Außenbereiche, Förderung des Ehrenamts sowie der Landwirtschaft. Den Erhalt möglichst vieler Familienbetriebe bezeichnete er als Herzensangelegenheit.

Der 29-jährige Christian Fühner aus Lingen tritt nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann, einem Studium der Wirtschaftswissenschaften und einem Referendariat nun eine Stelle als Berufsschullehrer an. Er ist stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender und Mitglied im Lingener Stadtrat sowie im emsländischen Kreistag.

„In der Region geht es uns gut“, sagte er gleich zum Auftakt. Gute Schulen, Kitas und neue Gebäude – doch all das sei hart erarbeitet. Insofern gelte es zu überlegen: Was ist jetzt zu tun, damit auch in Zukunft solche Bedingungen herrschen? „Wir müssen die Chancen sehen, nicht nur die Risiken“, meinte er und befürwortete einen Bürokratieabbau, um Unternehmern mehr Freiräume zu gewähren. Die Landwirtschaft ist auch für Fühner ein wichtiges Thema: „Ich kenne viele Landwirte und weiß, wie schwer sie es haben.“

Er forderte zudem eine „Politik, die nachhaltig wirkt“ und sprach sich dabei für einen sofortigen Schuldenabbau aus, „jetzt, da es uns gut geht, und nicht erst in einigen Jahren“. Hinsichtlich der Bildungspolitik ist er der Ansicht, den Fokus weniger auf die Frage der Schulstruktur als vielmehr auf die Unterrichtsqualität zu lenken. Wichtig ist ihm auch eine Stärkung der dualen Ausbildung. Als Landtagsabgeordneter möchte er jeden Winkel des Wahlkreises kennenlernen und Bauernhöfe ebenso besuchen wie Polizeistationen: „Politik ist immer Dialog.“ Beide Kandidaten betonten, dass ihnen an einem fairen Wahlkampf sehr gelegen ist. Die Entscheidung fällt bei der Urwahl am kommenden Dienstag, 21. Februar, um 19 Uhr in Spelle.