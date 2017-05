Lokalsport

Füchtenfeld bejubelt den Aufstieg in Kreisliga

Großer Jubel bei den Fußballern des FSV Füchtenfeld: 26 Jahre nach dem letzten Aufstieg in die Kreisliga ist den Niedergrafschaftern wieder der Sprung in die höchste Spielklasse auf Kreisebene geglückt.

Füchtenfeld. Das Team des Trainerduos Tobias und Andreas Engels machte den Erfolg am Sonntag mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden im Derby gegen die Zweitvertretung des SV Wietmarschen perfekt. Für die Füchtenfelder war dieser Vergleich bereits das letzte Saisonspiel. Zwar kann der FSV, der 52 Punkte auf dem Konto hat, noch vom SVW II (50) von Platz zwei verdrängt werden. Die Wietmarscher dürfen aber nicht aufsteigen, da die erste Mannschaft aus der Bezirksliga in die Kreisliga absteigt. Meister der 1. Kreisklasse wurde die SpVgg. Brandlecht-Hestrup II, die damit in der neuen Saison ebenfalls in der Kreisliga antreten darf.

Im letzten Saisonspiel gingen die Füchtenfelder durch einen Treffer von Manuel Mahler in der 33. Minute in Führung. Den Ausgleich erzielten die Wietmarscher unmittelbar vor der Pause durch einen von Jakob Klaus verwandelten Foulelfmeter. „Für uns ist es schon eine kleine Sensation, wir sind ein kleines Dorf“, kommentierte der stellvertretende FSV-Vorsitzende Johann Kuipers den Durchmarsch des Aufsteigers von der 2. Kreisklasse in die Kreisliga.