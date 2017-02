Grafschafter Schaufenster

Friseurgeschäft Leigers unter neuer Leitung

Helgo Kablitz den Friseursalon von Anne Leigers Lindenallee 6 in Nordhorn übernommen.

Helgo Kablitz hat vor Kurzem den Friseursalon von Anne Leigers an der Lindenallee 6 in Nordhorn übernommen. Nachdem er als Friseur in der ganzen Welt unterwegs war und unter anderem auch Prominenten aus Funk und Fernsehen wie Uwe Ochsenknecht und Heino Ferch die Haare geschnitten hat, ist er jetzt nach vielen Jahren seßhaft geworden. Eine Jugendliebe hat ihn jetzt nach Nordhorn geführt. Im Salon an der Lindenallee bietet er mit seinem dreiköpfigen Team Damen-, Herren- und Kinderfrisuren an. Das Geschäft ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr und am Samstag von 7.30 bis 13 Uhr. Montags ist geschlossen. Foto: J. Lüken