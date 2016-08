Nordhorn

Frischluft-Kunstführung durch Nordhorn

Am Montag, 29. August, veranstalten die Städtische Galerie und die Musikschule Nordhorn eine gemeinsame Frischluft-Kunstführung. Ziel ist das Werk „anderswohin“ von Tamara Grcic am Ortsausgang von Brandlecht.

gn Nordhorn. Ziel ist am Montag, 29. August, das Werk „anderswohin“ von Tamara Grcic am Ortsausgang von Brandlecht. Im Wäldchen zwischen Vechte und Neubausiedlung „Am Kreuzbree“ gibt Galerieleiter Thomas Niemeyer eine Einführung zur dortigen Skulpturengruppe „anderswohin“ der Frankfurter Künstlerin Tamara Grcic. Dazu treten mehrere Ensembles der Musikschule auf. Erwartet werden der Jugendchor (Leitung Olga Stikel), das Gitarren-Ensemble (Bobby Rootveld), ein Geigentrio (Hilmar Sundermann), ein Marimbafon-Duo (Ivo Weijmans) sowie eine Marimba-Percussion-Gruppe (Wolfgang Brand und Ivo Weijmans), von der auch die Skulpturengruppe klanglich einbezogen wird.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, es wird kein Eintritt genommen. Der Treffpunkt ist am Eingang zum Wäldchen direkt nordöstlich hinter der Neubausiedlung „Am Kreuzbree“. Die Siedlung liegt am Ortsausgang von Brandlecht Richtung Hestrup und Engden auf der linken Seite der Engdener Straße. Hier kann man am besten den Durchgang vorbei am neuen Spielplatz nehmen. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung abgesagt werden.

Es wird empfohlen, sich im Zweifelsfall kurzfristig auf den Homepages oder Facebookseiten von Städtischer Galerie und Musikschule zu informieren oder am Veranstaltungstag bis spätestens 17 Uhr bei der Musikschule unter Telefon 05921 878336 nachzufragen.