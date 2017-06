Grafschaft

Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Von Oliver Wunder

Viel Musik vor allem Rock und eine große Schlagerparty gibt es am Wochenende in der Grafschaft. Aber auch ein Poetry Slam und andere Veranstaltungen locken. Mehr in der GN-Übersicht.

Video Das Wetter für Freitag, den 19. Mai 2017 Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Das Wetter für Freitag, den 19. Mai 2017



Diesen Artikel bewerten weitersagen