Grafschaft

Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Von Frauke Schulte-Sutrum

Auch an diesem Wochenende warten zahlreiche Konzerte und weitere Veranstaltungen auf unternehmungslustige Grafschafter. Also, ab in die (Regen-)Jacke und nix wie hin.

