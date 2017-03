Grafschaft

Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Von Frauke Schulte-Sutrum

Das Wochenende steht vor der Tür und das Wetter soll besser werden, was will man mehr!? Lust auf Comedy, Gospel, Ska-Punk oder Kasperletheater? In der Grafschaft und der Region wird viel angeboten.

Freitag Musiker und Songwriter wetteifern am Freitag beim Slong Slam ab 20 Uhr in Nordhorn um die Gunst des Publikums. Die Zuschauer bewerten die Darbietung und am Ende wartet die „Goldene Spindel“ auf den Sieger.

In der Region treten einige Comedy-Größen auf, darunter Johann König in Münster, Florian Schroeder in Osnabrück und „DietutniX" in Tecklenburg

Bei diesem klassischen Puppentheater „Kaselowsky's Kasperletheater" werden sowohl Kinder als auch Erwachsene miteinbezogen. Am Ende der etwa 70-minütigen Vorstellung können sich die kleinen Zuschauer mit dem Kasper fotografieren lassen. Es gibt Vorstellungen von Donnerstag bis einschließlich Sonntag. Samstag Der deutsche Kabarettist, Autor und Fernsehmoderator Jürgen Becker bittet in seinem aktuellen Bühnenprogramm zum „Blick durchs Schlüsselloch" und unterhält sein Publikum mit einer humorigen Studie zum Thema Fortpflanzung. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in Gronau.

Der erfolgreiche chinesische Pianist Haiou Zhang gestaltet einen Klavierabend in Nordhorn unter dem Motto „Die Zeitreise" und bringt unter anderem Werke von Bach, Mozart, van Beethoven, Liszt und Debussy zu Gehör. Beginn ist um 20 Uhr.

Der 65-köpfige, ökumenisch geprägte „Junge Chor" präsentiert ein umfangreiches Programm zeitgenössischer Kompositionen und Arrangements in Nordhorn, das ein besonderes Licht auf das Passionsgeschehen vor 2000 Jahren wirft. Mit den Spendenerlösen dieses Konzerts wird das Hilfsprojekt „Bridge of Hope" in Indien unterstützt.

Heike Koschnicke präsentiert zusammen mit einem kleinen Musikensemble eine spannende und berührende Mischung aus Märchen und Musik. Das Märchenkonzert startet um 15 Uhr in der Kornmühle in Nordhorn.

Die Hamburger Ska-Punk-Band Rantanplan zählt zu den bekanntesten Akteuren der Ska-Szene. Sie spielen die Songs ihres aktuellen Studioalbums, die an Intensität und Intention ihresgleichen suchen. Als Support steht in Schüttorf die Grafschafter Band „Rag Tag Jungle" auf der Bühne.

Handball-Freunde sollten am Samstagabend die Emslandarena in Lingen besuchen. Hier spielt die HSG Nordhorn-Lingen ab 19.30 Uhr gegen HSG Konstanz. Sonntag Im Rahmen ihrer Deutschlandtournee präsentiert der bekannte A-Cappella-Chor Gregorianika bekannte Klassiker und Eigenkompositionen mit typisch meditativem Charakter der Gregorianik. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Klosterkirche Bardel.

Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens hat der Gospelchor Uelsen unter der Leitung von Jan Leemhuis einen bunten Liedermix zusammengestellt und präsentiert auch viele neue Lieder. Begleitet wird der Chor von der niederländischen Band „Cartoon". Los geht's um 19 Uhr in der evangelisch-altreformierten Kirche in Emlichheim.

Das Niedersächsische Vokalensemble tritt in Nordhorn auf. Im Zentrum des Konzerts des überregionalen Kammerchors stehen unterschiedliche Vertonungen zu einer zentralen Metapher des Christentums: Licht. Beginn ist um 16 Uhr in der evangelisch-lutherischen Kirche.

Eine gelungene Kombination von Theater, Lesung und Konzert: Die Schauspielerin Fritzi Haberlandt verleiht der Protagonistin von „Das kunstseidene Mädchen" Gestalt und Stimme, zusammen mit Pianist und Sänger Jens Thomas wird der Text in seiner Naivität und Poesie entdeckt: es wird gelesen, gespielt, gesungen und getanzt. Beginn ist um 20 Uhr in Osnabrück.

