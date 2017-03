Grafschaft

Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Von Sophie Menger

Von Konzerten über Theateraufführungen bis zum Handball: An diesem Wochenende bietet die Region wieder ein breites Angebot an Freizeitmöglichkeiten. Besonderes Highlight ist der alljährliche Karnevalsumzug in Nordhorn.

Freitag, 24. Februar 2017 Am Freitagabend um 20 Uhr können alle Musikbegeisterten in der Alten Weberei in Nordhorn ein Studiokonzert von „Nikonomic“ erleben. Der vielseitige Künstler aus Hannover verknüpft dabei Akustikgitarren-Musik mit Rap und gut durchdachten deutschen Texten.

Im Lise-Meitner-Gymnasium in Neuenhaus tritt das international besetzte „Tingvall Trio" auf. Die Jazz-Combo um den schwedischen Pianisten Martin Tingvall möchte seine Zuschauer ab 20 Uhr mit eingängigen Melodien, energiegeladenen Grooves und überschwänglichen Improvisationen begeistern.

Auch Freunde des Theaters kommen an diesem Wochenende nicht zu kurz: Das Kriminalstück „Die 12 Geschworenen" wird am Freitag- sowie am Samstagabend um 20 Uhr und sonntags um 19 Uhr im Treff 10 in Bad Bentheim gespielt. Aufgeführt wird das Theaterstück vom Ensemble der Bad Bentheimer Kulisse.

Zeitgleich am Freitagabend im Treff 10 in Bad Bentheim präsentieren Funke, Rüther und Philipzen einen musikalischen und satirischen Jahresrückblick. Mit „Storno: Die Abrechnung" wollen die drei gemeinsam ab 20 Uhr ihr Publikum mit ihrer guten Laune anstecken.

Um 20 Uhr stellt die Spielschar Gildehaus erneut ihre plattdeutsche Komödie „Wenn in'n Busch de Böame wackelt" im Dorfgemeinschaftshaus Bad Bentheim vor. Am Sonntag um 14.30 Uhr gibt es auch eine Nachmittagsvorstellung mit Kaffee und Kuchen.

Paul Panzer ist an diesem Wochenende zu Besuch in der Region. Um 20 Uhr tritt er mit seinem mittlerweile fünften Comedy-Bühnenprogramm „Invasion der Verrückten" in der EmslandArena in Lingen auf. Bekannt ist der deutsche Komiker vor allem für seinen unverkennbaren Sprachfehler. Samstag, 25. Februar 2017 Wie auch am vergangenen Wochenende können Handball-Begeisterte wieder die heimische Mannschaft HSG Nordhorn-Lingen im Euregium in Nordhorn anfeuern. Um 19.30 Uhr tritt die Mannschaft um Trainer Heiner Bültmann gegen den Tabellenzweiten TV 05/07 Hüttenberg an.

Auch die deutsche Sängerin, Musik-Kabarettistin und TV-Moderatorin Ina Müller macht in diesem Wochenende Halt in Lingen . Im Rahmen ihrer Deutschlandtournee präsentiert sie ab 20 Uhr die Songs ihres neuen Studioalbums „Ich bin die".

Im Jugend- und Kulturzentrum Komplex in Schüttorf wird dem Publikum ab 20 Uhr ein „SKAneval-Konzert" der im Jahr 1987 gegründeten Band „Mark Foggo's Skaters" geboten. Als Support-Band heizt „GrenzWert" mit „Konfetti Ska Punk" ein. Bei dem anschließenden Konzert wird vor allem elektrisierender, schneller und lauter Ska serviert. Sonntag, 26. Februar 2017 Auch in diesem Jahr herrscht wieder närrisches Treiben beim traditionellen Karnevalsfestumzug auf der Blanke in Nordhorn . Groß und Klein sind hier ab 14 Uhr zu einem lustigen und vor allem bunten Nachmittag eingeladen. Anschließend gibt es eine Karnevalsparty im Festzelt auf dem Blankeplatz.

Musikbegeisterte erwartet im Alten Rathaus in Neuenhaus ein Auftritt des Sängers Tobias Klomp, der von Lukas Saalfrank am Klavier begleitet wird. Von 11.15 Uhr bis 12 Uhr bieten die Künstler ihrem Publikum ein kleines Konzert im Rahmen der „Neuenhauser Sonntagsmatinee". Parallel dazu kann die Ausstellung im Kunstverein in Neuenhaus besucht werden.

Vier spielfreudige Percussion-Entertainer wollen mit dem Showerlebnis „Power Percussion" im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen ihr Publikum zum Staunen und Lachen bringen. Markenzeichen der Musiker sind die Aluleitern und eine Bühne voller Klangkörper, sodass sie die geballte Kraft des Schlagwerks in das Rampenlicht stellen.

