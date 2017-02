Grafschaft

Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Von Sophie Menger

Sportbegeisterte sowie Theater- und Musicalfreunde kommen am Wochenende in der Region nicht zu kurz. Neben einem HSG-Spiel und vielen Theater- und Comedyaufführungen, gibt es in Nordhorn auch einen Kunsthandwerkmarkt.

Freitag Am Freitagabend um 19.30 Uhr können alle Handball-Freunde die heimische Mannschaft HSG Nordhorn-Lingen anfeuern. Im Euregium Nordhorn tritt das Team um Trainer Heiner Bültmann gegen den ThSV Eisenach an.

tritt das Team um Trainer Heiner Bültmann gegen den ThSV Eisenach an. In der evangelisch-lutherischen Friedenskirche in Emlichheim erwartet Musikbegeisterte ein „Musicalzauber“ der Gesangssolistin Sara Dähn. Präsentiert werden ab 19 Uhr die schönsten Songs aus Musical und Film, Chansons, Schlager, Rock und Pop. Begleitet wird die Solistin dabei von Moderator und Pianist Thomas Blaeschke.

erwartet Musikbegeisterte ein „Musicalzauber“ der Gesangssolistin Sara Dähn. Präsentiert werden ab 19 Uhr die schönsten Songs aus Musical und Film, Chansons, Schlager, Rock und Pop. Begleitet wird die Solistin dabei von Moderator und Pianist Thomas Blaeschke. Mit der plattdeutschen Komödie „Nee, nich nochmaol so een Nacht“ möchte die Laienspielschar Schapen das Publikum des Landgasthof Rosken in Schapen zum Lachen bringen. Am Freitag sowie am Sonnabend beginnt das turbulente Stück der Theatergruppe unter der Leitung von Willi Brundiers jeweils um 20 Uhr.

zum Lachen bringen. Am Freitag sowie am Sonnabend beginnt das turbulente Stück der Theatergruppe unter der Leitung von Willi Brundiers jeweils um 20 Uhr. Auch an diesem Wochenende stellt die Spielschar Gildehaus ihre Komödie „Wenn in‘n Busch de Böame wackelt“ im Dorfgemeinschaftshaus Waldseite in Bad Bentheim vor. Das plattdeutsche Theaterstück beginnt freitags und auch sonntags um 20 Uhr.

vor. Das plattdeutsche Theaterstück beginnt freitags und auch sonntags um 20 Uhr. Samstag In der Alten Weberei Nordhorn können Kunstbegeisterte am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr die handgefertigten Werke von über 50 Künstlern aus ganz Deutschland bewundern. Der Markt für Kunsthandwerk und Kurioses hält von Wohnaccessoires über Schmuck bis hin zu Glasbläser- und Schmiedearbeitern für jeden etwas Passendes bereit.

können Kunstbegeisterte am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr die handgefertigten Werke von über 50 Künstlern aus ganz Deutschland bewundern. Der Markt für Kunsthandwerk und Kurioses hält von Wohnaccessoires über Schmuck bis hin zu Glasbläser- und Schmiedearbeitern für jeden etwas Passendes bereit. Die Unplugged-Band The Backwoods präsentiert im Treff 10 in Bad Bentheim bekannte Rock-, Indie- und Alternativemusik, gibt aber auch selbst komponierte Songs zum Besten. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

bekannte Rock-, Indie- und Alternativemusik, gibt aber auch selbst komponierte Songs zum Besten. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf beginnt um 19.30 Uhr die Komödie „Die Wunderübung“ von Daniel Glattauer. Aufgeführt wird das Stück über zwischenmenschliche Beziehungen und große Gefühle von dem „Münchener Tournee“-Ensemble mit Michalea May, Ingo Naujoks und Michael Roll in den Hauptrollen.

beginnt um 19.30 Uhr die Komödie „Die Wunderübung“ von Daniel Glattauer. Aufgeführt wird das Stück über zwischenmenschliche Beziehungen und große Gefühle von dem „Münchener Tournee“-Ensemble mit Michalea May, Ingo Naujoks und Michael Roll in den Hauptrollen. Mit seiner neuen Stand-Up-Bühnenshow „humorphob“ tritt der Comedian Ingmar Stadelmann im Alten Schlachthof in Lingen auf. Einlass ist ab 19 Uhr.

auf. Einlass ist ab 19 Uhr. Um 20 Uhr beginnt im Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen ein Theaterstück der „Familie Flöz“. Mithilfe raffinierter Kostüme und einem ausgetüftelten Sound-und Lichtdesign, erwecken drei Schauspieler beim „Teatro Delusio“ 29 Figuren zum Leben.

ein Theaterstück der „Familie Flöz“. Mithilfe raffinierter Kostüme und einem ausgetüftelten Sound-und Lichtdesign, erwecken drei Schauspieler beim „Teatro Delusio“ 29 Figuren zum Leben. Auch zu Gast in Lingen an diesem Wochenende ist der Comedian, Schauspieler und Entertainer Teddy Teclebrhan. Mit seiner Teddy Show tritt er ab 20 Uhr in der Emsland Arena auf. Der Comedian will sein Publikum mit einer witzigen Mischung aus Comedy, Musik und Tanz unterhalten.

an diesem Wochenende ist der Comedian, Schauspieler und Entertainer Teddy Teclebrhan. Mit seiner Teddy Show tritt er ab 20 Uhr in der Emsland Arena auf. Der Comedian will sein Publikum mit einer witzigen Mischung aus Comedy, Musik und Tanz unterhalten. Sonntag Wer sportlich aktiv sein möchte, der ist am Sonntag in Emsbüren richtig aufgehoben. Um 11 Uhr startet hier im Gartencenter Emsflower der zweite Glashauslauf. Bei dem wetterunabhängigen Indoor-Laufevent nehmen in diesem Jahr mehr als 880 Läufer teil.

richtig aufgehoben. Um 11 Uhr startet hier im Gartencenter Emsflower der zweite Glashauslauf. Bei dem wetterunabhängigen Indoor-Laufevent nehmen in diesem Jahr mehr als 880 Läufer teil. Im Konzert- und Theatersaal in Nordhorn kann ab 19 Uhr das Schattentanztheater „Amazing Shadows“ bewundert werden. Durch absolute Körperbeherrschung und höchster Präzision werden dem Publikum in rasanter Abfolge immer neue Schattenbilder präsentiert, sodass scheinbar lebendige Welten entstehen.

kann ab 19 Uhr das Schattentanztheater „Amazing Shadows“ bewundert werden. Durch absolute Körperbeherrschung und höchster Präzision werden dem Publikum in rasanter Abfolge immer neue Schattenbilder präsentiert, sodass scheinbar lebendige Welten entstehen. Auch für Musicalbegeisterte hält der Sonntag das Richtige bereit: „Das Phantom der Oper“, eines der beliebtesten Musicals aller Zeiten, wird von 19 bis 21.30 Uhr im Theater im Windthaus-Gymnasium in Meppen vorgeführt. Mehr Freizeittipps finden Sie hier im Veranstaltungskalender auf GN-Online.

