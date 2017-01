Grafschaft

Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Von Frauke Schulte-Sutrum

Kulturbanausen haben am Wochenende in der Grafschaft nicht viel zu lachen. Es stehen einige Konzerte und Theaterstücke an. Alternativ kann man in Lingen zur Musik der 1990-Jahre tanzen.

Freitag Der deutsche Sänger, Musiker und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze gilt als Koryphäe der deutschsprachigen Rockmusik. Er stellt sein neues Soloprogramm vor und erzählt in dem Lied „In der Alten Piccardie“ von seiner Kindheit in der Niedergrafschaft. Das Konzert im Dorfgemeinschaftshaus in Osterwald beginnt um 20 Uhr. Aber Achtung: Diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Es gibt aber noch ein Zusatzkonzert am Samstag.

25 Musikgruppen, Chöre sowie mehrere Solisten musizieren an 22 Locations im Ortskern von Uelsen . Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Musikprogramm von Klassik über Jazz und Blues bis Pop. Die 9. Uelsener Musiknacht beginnt um 19.30 Uhr.

„Moulin Rouge – neu vertanzt" ist eine Musical-Aufführung des Ensembles „Musical Generation", einer generationsübergreifenden Nordhorner Theatergruppe. Premiere ist am Freitag in Nordhorn , eine weitere Aufführung folgt am Samstag. Samstag Bei der 90's Party in der Emslandarena in Lingen kann ordentlich abgezappelt werden. Unter anderem treten „Masterboy", „La Bouche" und „Dr. Alban" auf. Moderator ist Mola Adebisi.

Die Bigband „Berrytones" um Dirigent Andrew Berrymore mit ihrer stimmgewaltigen Frontsängerin Chananja Schulz präsentiert ein vielseitiges Neujahrskonzert aus groovigem Blues, Swing, Funk und Jazz in Emlichheim . Los geht's um 20 Uhr.

Die diesjährige Neujahrsgala in Bad Bentheim wird gestaltet von Musikern der jungen Philharmonie Köln, die ein Repertoire von Klassik über Jazz, Pop und Gospel im Programm haben. Die Sängerin Venetia Giwa und Jon Boutin unterstützen das Ensemble als Solisten. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Ein Livekonzert der legendären britischen Band „The Bollock Brothers" steht in Schüttorf an. Sie bringen Rock, Punk und Wave aus London auf die Bühne. Supportband ist die Indie-Wave-Band „Boysox" aus Lingen.

Ebenfalls in Schüttorf wird ab 19.30 Uhr das Die Bühnenkomödie „Kunst" im Theater der Obergrafschaft aufgeführt. Es gibt allerdings nur noch wenige freie Plätze. Sonntag Ein gemeinsames Konzert des Männergesangvereins „Eintracht" Schüttorf und des Damen-Ensembles „Adhoc-Vocals" (Dirigentin: Inge Brilleman) mit der Stadtkapelle Bad Bentheim unter der Leitung von Ivo Weijmans gibt es in der reformierten Kirche in Schüttorf . Einlass ist ab 15 Uhr.

„FloZe Harmony" und „Voices and more" geben einen musikalischen Abend im „KunstWerk" in Schüttorf . Los geht's um 17 Uhr.

