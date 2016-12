Grafschaft

Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Von Frauke Schulte-Sutrum

Was passt besser in die Adventszeit als ein weihnachtliches Konzert? Davon gibt es an diesem Wochenende reichlich in der Grafschaft. Aber auch niederländischen Rock und ein Spiel der HSG Nordhorn-Lingen.

Karte: Oliver Wunder

Das Wetter für Freitag, den 09. Dezember 2016



