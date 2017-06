Grafschaft

Freizeitmüller hoffen auf ein sonniges Lüftchen

Die Ostmühle in Gildehaus ist am Pfingstmontag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Foto: Kersten

In Schonevelds Wassermühle in Wilsum zeigen die Mitglieder des Heimatvereins, wie einst gemahlen wurde. Foto: Hamel

Die Wind- und Wassermühlen in der Grafschaft öffnen am Pfingstmontag zum 24. Deutschen Mühlentags ihre Türen.

ab Nordhorn.Im ganzen Land nehmen mehr als 1100 Mühlen teil. Die Veranstaltung soll die Aufmerksamkeit und das Interesse der Öffentlichkeit auf diese technischen Denkmäler richten, deren Geschichte mehr als 2000 Jahre zurückreicht. Im Landkreis beteiligen sich folgende Mühlen:

Hardingen: Nordbecks Wassermühle an der Mühlenstraße ist ab 11 Uhr geöffnet. Das Mahlwerk und das Sägewerk sind in Betrieb und zu besichtigen.

Georgsdorf: Bei gutem Wetter wird um 10.30 Uhr auf dem Dorfplatz an der Mühle ein Gottesdienst gefeiert. Die Besucher können danach im Müllerhaus und in der Scheune zu Mittag essen. Serviert wird unter anderem der traditionelle Buchweizenpfannkuchen. Zudem wird Buchweizenbier angeboten. Nachmittags gibt es für die Besucher Kaffee und Kuchen. Korbflechter und Wollspinner zeigen ihr Handwerk. Die Heimatsänger aus Hoogstede und die Harmonikafreunde untermalen das Programm musikalisch.

Wilsum: Rund um den alten Mühlenteich bereitet der Heimatverein ein vielseitiges Angebot vor. Der Mühlentag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Freien. Gezeigt wird eine Ausstellung landwirtschaftlicher Geräte und alter Traktoren, es wird gewaschen, gebuttert, geschmiedet und gebacken wie zu Omas Zeiten, Kinder können nachmittags kostenlos Pony reiten.

Gildehaus: An der 1750 errichteten Ostmühle ist zwischen 11 und 17 Uhr Mahlbetrieb zu beobachten. Besucher können an Führungen teilnehmen. Im alten Backhaus wird Brot im Steinofen gebacken. Angeboten werden auch gebratene Würstchen und Getränke aller Art. Für Musik sorgt eine Blaskapelle aus De Lutte.

Lage: Die wasserbetriebene Korn- und Ölmühle an der historischen Eichenallee ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Müller der Dorf-, Burg- und Mühlenfreunde laden zu einem Besuch ein.

Laar: Vor dem Galerieholländer am Ufer der Vechte beginnt um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit dem reformierten Kirchenpräsidenten Dr. Martin Heimbucher. Danach ist die Turmwindmühle bis 17 Uhr geöffnet. Der Mühlenverein bietet Führungen in der Mühle und eine Besichtigung der benachbarten Fachwerkscheune an. Die Vechtezomp „De Mölle“ legt um 13 und 15 Uhr zu öffentlichen, einstündigen Bootsfahrten auf der Vechte ab. Anmeldungen sind möglich beim VVV in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 9992915.

Veldhausen: Der Mühlen- und Brauchtumsverein bietet auf dem Mühlenhof rund um altes Handwerk und Traditionen viel Sehenswürdiges an. Neben der Schäferei und Infoständen der Jäger, des Landvolks, der Imker und des Naturschutzbunds werden auch alte Landmaschinen gezeigt. Ein kleiner motorbetriebener Tiefpumpenantrieb des Erdölmuseums ist ebenfalls zu sehen. Es gibt Kaffee, Kuchen, Kühles aus einem Eiswagen, Bratwurst, Pommes und Getränke. Die Müller wollen bei Wind Korn mahlen, Kinder können die Flügel des Galerieholländers erklimmen.

Uelsen: Die Windmühle auf dem Mühlenberg ist zur Zeit noch eine Baustelle. Dort sollen in Kürze Kapp und Flügel wieder montiert werden. Aus diesem Grund bleibt der Erdholländer am Mühlentag geschlossen. Der Heimatverein öffnet aber an diesem Tag – und auch am Sonnabend – von 14 bis 18 Uhr sein neues kleines Heimathaus an der Wilsumer Straße 22.

Im Internet können sichInteressierte auf der Seite www.muehlen-dgm.de über rund 1900 historische Mühlen informieren, die bei der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung gemeldet sind. Dort ist auch ein Teilnehmerverzeichnis abrufbar.