Grafschaft

Freiwilligen-Agentur sucht neue Helfer

Ehrenamtliche Helfer werden in der Grafschaft Bentheim vielerorts gebraucht. Von Frühstück bis Fußballtraining gibt es verschiedene Hilfsgesuche.

gn Nordhorn. Ob im Sozialkaufhaus, in der Betreuung von Flüchtlingen und Kindern oder im Sport: Die Freiwilligen-Agentur Grafschaft Bentheim vermittelt Interessierte in ein Engagement.

Nordhorner Schulfrühstück: Für die Frühstücksbetreuung von Schulkindern an der Ernst-Moritz-Arndt-Schule, Grundschule Blanke, Süd-Blanke-Schule und Ludwig-Povel-Schule werden Freiwillige gesucht, die montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 7 bis 8 Uhr mithelfen, den Kindern Obst, Gemüse und Brot zu reichen.

Nordhorner Tafel: Gesucht werden Ehrenamtliche für die Tätigkeit im Sozialkaufhaus in Wietmarschen. Aufgabe der Freiwilligen ist das Sortieren und der Verkauf der Waren, Kleidung, Spielzeug, Haushaltswaren, Bücher etc. an die Kunden.

Fabi Nordhorn: Die Familienbildungsstätte bietet einen Sprachkurs für Flüchtlinge im Konradhaus an. Es werden Ehrenamtliche zur Unterstützung der Kinderbetreuung gesucht.

Rumänien-Hilfe Nordhorn: Wer hilft bei der Beschaffung und Verpackung von Kleidung, Hausrat, Schuhen, Elektrogeräten und Möbeln?

SV Eintracht Nordhorn: Der Sportverein sucht Trainer im Bereich Fußball für Fünf bis Achtjährige. Ferner werden Ehrenamtliche zur Pflege im gärtnerischen Bereich, insbesondere zur Pflege der Sportanlage gesucht.

Mentor Leselernhelfer: Gesucht werden Sprachlernhelfer, die Kindern (Migranten) und Jugendlichen von 8 bis 16 Jahren in den Schulen die deutsche Sprache näherbringen. Es wird in der Einzelförderung mit Bildern (Bildbesprechungen) und CD-Player (Sprache hören) gearbeitet. Die Sprachlernhelfer reden mit den Kindern, spielen Memory, Domino und Würfelspiele und bringen ihnen so die deutsche Sprache spielerisch näher.

Nähere Informationen zu den Angeboten unter Telefon 05921-819 89 89, E-Mail team@fa-grafschaft.de sowie im Internet www.fa-grafschaft.de und persönlich in der Bachstraße 3, Nordhorn.