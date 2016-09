Obergrafschaft

Freilichtbühne Bentheim feiert erfolgreiche Saison

Mit einem großen Feuerwerk ging die Sommerspielzeit der Bad Bentheimer Freilichtbühne zu Ende. Ab November wird es märchenhaft.

gnBad Bentheim. Vor ausverkauften Zuschauerrängen und mit beeindruckenden Lichteffekten ist die Sommerspielzeit der Freilichtspiele traditionell zu Ende gegangen. Zum Abschluss gab es wieder ein großes Feuerwerk.

Schon an der Kasse erleuchteten Fackeln und Teelichter den Weg für die Gäste bis zum Eingang. Auf Zuschauerrängen und Bühne waren weitere Hunderte Teelichter, Fackeln und Laternen platziert, die mit einsetzender Dunkelheit zunehmend ihre Wirkung entfalteten. Nachdem Ariella, die kleine Meerjungfrau, ihr spannendes Abenteuer erlebt hatte, startete das große Finale mit einem Feuerwerk. „Mit Musik untermalt, bot sich den Zuschauern ein wunderbares Bild“, schwärmten die Veranstalter selbst.

Am Abend zuvor hatte das Erwachsenenstück „Schlager lügen nicht“ seine letzte Aufführung erlebt. Oftmals sangen die Zuschauer gemeinsam mit den Darstellern die bekannten Schlager aus der Vergangenheit. „Bei nahezu jeder Aufführung ist der Funke von der Bühne zu den Zuschauerrängen über gesprungen“, hieß es von den Freilichtspielen.

Insgesamt 24.650 Zuschauer waren in diesem Jahr auf der Freilichtbühne zu Gast, 10.200 bei „Schlager lügen nicht“ und 13.450 bei „Ariella, die kleine Meerjungfrau“. Insbesondere nach der Sommerpause waren die Vorstellungen von „Schlager lügen nicht“ ausverkauft. Es gab bei den letzten Aufführungen an der Abendkasse oftmals nur noch Restkarten oder es hieß vorab auf der Facebook-Seite der Freilichtspiele „ausverkauft“, wobei in der ersten Hälfte der Spielzeit bei den Aufführungen noch einige Karten zur Verfügung standen.

Die Verantwortlichen zeigten sich mit der Sommerspielzeit zufrieden. „Wir haben viele Komplimente von den Zuschauern erhalten. Wir bleiben unserer Linie treu, den Zuschauern Stücke mit Musik zu zeigen. Zudem haben die Darsteller und Ehrenamtlichen in dieser Saison wieder bemerkenswert viel Arbeit für diese tollen Inszenierungen aufgewendet. Dafür ist der Vorstand der Freilichtspiele sehr dankbar“, sagt der 1. Vorsitzende Joachim Ohnemus.

Und wenn man genau in die Details schaut, dann erkennt der Zuschauer, mit welcher Leidenschaft und Begeisterung die Akteure der Freilichtspiele dabei sind: Die aufwendig verkleideten und geschminkten Darsteller, die erstklassige Ton- und Lichttechnik, das zu den Sandsteinfelsen passende Bühnenbild, die freundliche Zuschauerbetreuung vom Einweisen der Parkplätze über den Empfang an der Kasse bis hin zum Waffelverkauf am Kiosk – und letztendlich die Darsteller auf der Bühne, die bereits einige Wochen vor der Premiere proben.

Diese und alle Mitwirkenden, die im Hintergrund tätig sind, bieten jährlich in den Sommermonaten den Zuschauern ein ganz besonderes Freizeit- und Kulturangebot in Bad Bentheim an. „Wer sich bei uns einbringen möchte, ist jederzeit willkommen. Man muss auch nicht unbedingt kreativ, technisch begabt oder bereits ein guter Schauspieler sein. All dies kann man bei uns lernen. Wir freuen uns über jeden, der Spaß an der Gemeinschaft hat“, sagte Christian Rademaker, Vorstandsmitglied Freilichtspiele Bad Bentheim.

Auch außerhalb der Saison stehen die Schauspieler auf der Bühne: Von November bis Januar wird an verschiedenen Orten das Märchen „Der Froschkönig“ aufgeführt. In der nächsten Sommerspielzeit werden als Erwachsenenstück „Dracula – Das ultimative Grusical“ und das Märchen „Rabatz im Zauberwald“ gespielt. Die Vorbereitungen hierfür sind bereits wieder im vollen Gange.