Obergrafschaft

Freie Fahrt am neuen Kreisverkehr in Samern

Das Projekt, das einen Unfallschwerpunkt entschärft, kostet 566.000 Euro. Bei der offiziellen Eröffnung wurde die gute interkommunale Zusammenarbeit zwischen Schüttorf und Samern hervorgehoben.

Samern. Am neuen Kreisverkehr in Samern rollt seit Dienstagmittag der Verkehr. Zur symbolischen Eröffnung trugen Schüttorfs Stadtdirektor Manfred Windhaus und Gerhard Schepers, der Bürgermeister der Gemeinde Samern, zusammen eine Absperrung zur Seite. Mit dabei waren auch die beteiligten Firmen, Vertreter der Verwaltung und der Räte der Stadt Schüttorf und der Gemeinde Samern sowie Mitglieder des Vereins Wirtschaftsstandort Schüttorf (WiSeV).

Die Freude über die Fertigstellung, die sogar rund drei Wochen vor dem zunächst anvisierten Termin gelang, war bei allen Beteiligten sehr groß. „Es wäre toll, wenn alle Bauprojekte so laufen. Das Projekt ist zeitlich und von den Kosten voll im Rahmen“, sagte Manfred Windhaus, der besonders die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Samern betonte. Denn der Kreisverkehr liegt komplett auf Sameraner Gebiet. Deshalb gingen die Stadt Schüttorf und die Gemeinde Samern den Bau des Kreisverkehrs an der Kreuzung der Landesstraßen L 39 und L 40 auch in einer interkommunalen Zusammenarbeit an.

Ins Rollen gebracht wurde das Projekt durch die Tatsache, dass sich an den viel befahrenen Kreuzung immer wieder Unfälle ereignet hatten. Die ersten Pläne der Niedersächsischen Landesstraßenbauverwaltung hatten im vergangenen Jahr zunächst eine Ampelkreuzung vorgesehen. In der Verwaltung und in den Räten von Schüttorf und Samern war man sich aber einig, dass ein Kreisverkehr trotz höherer Investitionskosten die bessere Alternative ist.

Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich jetzt 566.000 Euro. Dazu steuert die Gemeinde Samern nach einem Ratsbeschluss 78.000 Euro bei. „Das Geld ist für Samern gut angelegt“, sagte Gerhard Schepers, für den die Eröffnung des Kreisverkehrs eine seiner letzten Amtshandlungen als Bürgermeister war. Er wird im neuen Rat nicht mehr vertreten sein. Der Kreisel entschärfe nicht nur einen Unfallschwerpunkt, sondern sorge auch für einen attraktiveren Ortseingang. Die Landesstraßenbehörde beteiligt sich mit 86.800 Euro an dem Kreisverkehr. Die Summe, die sie sonst auch für die Ampelanlage beigesteuert hätte. Außerdem konnten Fördergelder in Höhe von 100.000 Euro über das über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) eingeworben werden. Den größten Anteil zahlt aber die Stadt Schüttorf. Eine Spende von 10.000 Euro hat der Schüttorfer Wirtschaftsverein zugesagt. Dieses Geld wird aber nicht für die Baukosten des Kreisels verwendet, sondern soll im kommenden Jahr in die Gestaltung des Kreisverkehrs einfließen.

Parallel zur Eröffnung herrschte am Dienstagmittag im Bereich des Kreisverkehrs und auf den Landesstraßen noch arbeitsreiches Treiben. So legten die Mitarbeiter der ausführenden Firma Beton- und Monierbau aus Nordhorn noch letzte Hand an. Die mobile Ampelanlage, die in den vergangenen Wochen die Verkehrsteilnehmer teilweise auf eine harte Geduldsprobe gestellt hatte, wurde abmontiert. Außerdem wurden provisorische Fahrbahnmarkierungen aufgetragen. „Die endgültigen Markierungen werden witterungsbedingt im nächsten Frühjahr gemacht“, berichtete Windhaus, der auch ausdrücklich die Arbeit der Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren und des Trink- und Abwasserverbandes (TAV) hervorhob. Das zügige Verlegen von Rohren und Leitungen war maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Kreisverkehr schneller eröffnet werden konnte als geplant.

Die Gesamtplanungen für das Projekt hatten bei der Firma IPW Ingenieurplanung Wallenhorst gelegen. Begonnen wurde mit den Arbeiten am 8. August. „In den Sommerferien gab es für uns einen Baustopp, weil die Straße eine Umleitungsstrecke für die Autobahn ist“, berichtete Windhaus. Zuvor war auch noch die Emslandstraße aufgewertet worden. Mit einem Durchmesser von 40 Metern plus Raum für die Geh- und Radwege können auch große Lkw den Kreisverkehr befahren. Das die davon auch Gebrauch machen, wurde bereits unmittelbar nach der Einweihung deutlich. Der Kreisel wurde sofort von allen Richtungen angefahren.