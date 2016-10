Region

Frauenleiche in Dohren identifiziert

Am Dienstagnachmittag hatten Spaziergänger eine Frauenleiche in Dohren (Emsland) entdeckt. Mittlerweile ist die Identität der Frau geklärt. Es handelt sich laut Polizeibericht um eine 56-Jährige aus Fürstenau.

Video Frauenleiche in Dohren gefunden Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Dohren: Spaziergänger haben gestern Nachmittag in Dohren eine Frauenleiche gefunden. Die Identität der Verstorbenen ist noch nicht geklärt.

gn Dohren. Die von Spaziergängern am Dienstagnachmittag in der Verlängerung der Straße Am Felde gefundene Frauenleiche ist identifiziert. Es handelt sich um eine 56-jährige Frau aus Fürstenau.

Bei den Ermittlungen war am Mittwoch 500 Meter vom Fundort der Leiche das Auto der Frau gefunden worden. „Aufgrund der Ermittlungen und der gesamten Umstände gehen wir zweifelsfrei von einem Suizid der Frau aus. Ein Fremdverschulden schließen wir aus“, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft sind damit abgeschlossen.

Über Selbsttötungen berichten die GN in der Regel nicht, um Nachahmern keinen Anreiz zu geben. Eine Ausnahme sind Suizide, die durch ihre Umstände besondere Aufmerksamkeit erlangen.

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter den kostenlosen Telefonnummern 0800 1110111 und 0800 1110222 erhalten Sie anonym Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.