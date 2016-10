Region

Frau wacht nachts neben fremdem Eindringling auf

Von Janine Richter

Ibbenbüren. Eine 30-jährige Frau aus Ibbenbüren ist am Montagmorgen neben einem fremden Mann aufgewacht, der sich unerlaubt Zutritt in ihre Wohnung verschafft hatte. Nachdem er versuchte, sich der Frau unsittlich zu nähern, trieb sie ihn durch Schläge aus der Wohnung. Der Mann flüchtete daraufhin aus der Obergeschosswohnung und rannte die Treppe hinunter. Die Frau verfolgte den Täter noch kurze Zeit, verlor ihn dann aber aus den Augen. Er verschwand in unbekannte Richtung. Der Vorfall der sexuellen Nötigung ereignete sich laut Mitteilung der Polizei gegen 4.20 Uhr morgens. Polizei bittet um Hinweise zum Täter Wie der Täter in die Wohnung gelangen konnte, ermittelt nun die Polizei. Bei dem Mann handelt es sich nach der Beschreibung der Ibbenbürenerin um einen etwa 1,70 Meter großen Mann, der schwarze Haare hatte und eine schwarze Lederjacke trug. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen auf der Wilhelmstraße in Ibbenbüren gemacht haben oder gegen 4.20 Uhr eine flüchtende Person beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451 5914315 entgegen.

