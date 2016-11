Ticker

Frau hinter Auto hergeschleift: Mann in U-Haft

dpa Hameln. Gegen den Mann, der seine Ex-Freundin mit dem Auto einige hundert Meter über die Straße geschleift haben soll, ist Haftbefehl ergangen. Der 38-Jährige hatte sich nach seiner Tat in Hameln in Niedersachsen gestellt. Die Frau und Mutter des gemeinsamen Kindes schwebt in Lebensgefahr. Er hatte ihr ein Seil um den Hals gelegt und das Seil dann um die Anhängerkupplung gelegt. Die Hintergründe des brutalen Vorfalls sind noch unklar. Die 28-Jährige wurde rund 250 Meter über die Straße gezogen.