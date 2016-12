Grafschaft

Frage der Woche: Haben Sie Rauchmelder im Haus?

Rauchmelder in der Wohnung zu haben, ist seit 2016 Pflicht in Niedersachsen. Die Installation lief aber schleppend an. Gerade zur Weihnachtszeit mit „brennenden“ Adventskränzen können sie Leben retten.

Umfrage Haben Sie Rauchmelder im Haus installiert? Ja, habe ich. Nein, mache ich aber noch. Nein, werde ich auch nicht tun. 88% Ja, habe ich. 6% Nein, mache ich aber noch. 6% Nein, werde ich auch nicht tun. 751 abgegebene Stimmen Sie möchten Ihre Meinung begründen? Nutzen Sie dazu gerne weiter unten unsere Kommentarfunktion.

