Niedergrafschaft

Fotos: Irische Stepptanz-Show in Emlichheim

Die „Danceperados of Ireland“ haben am Wochenende ihr Können in Emlichheim gezeigt. GN-Fotograf Gerold Meppelink hat die Show in Bildern festgehalten.

Bildergalerie Danceperados in Emlichheim Bild / Foto: Meppelink Mehr dazu lesen Sie am Dienstag in den Grafschafter Nachrichten und auch hier im E-Paper.

