Nordhorn

Fotos: Das war der 4. Nordhorner Poetry Slam

Etwa 200 Zuschauer kamen zum ausverkauften 4. Nordhorner Poetry Slam in die Alte Weberei nach Nordhorn. Sechs junge Literaten traten gegeneinander an. Florian Stein gewann. Mehr in der GN-Bildergalerie.

Bildergalerie 4. Nordhorner Poetry Slam in der Alten Weberei Bild / Bild kaufen Marion Heuser (Moderator) Foto: Udo Wohlrab

Karte

Diesen Artikel bewerten weitersagen