Football: 650 Zuschauer beim Saisonauftakt

Die Eintracht Nordhorn „Vikings“ haben zum Auftakt ihrer zweiten Landesliga-Saison mit 0:39 (0:33) gegen den Ligafavoriten Oldenburg „Outlaws" verloren. Trotzdem zeigten die Grafschafter eine ansprechende Leistung.

Nordhorn. Vor rund 650 Zuschauern mussten sich die Nordhorner Landesliga-Footballer am Sonntag im Eintracht-Stadion mit 0:39 geschlagen geben. Bei optimalen Rahmenbedingungen zeigten die „Vikings“ des SV Eintracht TV in ihrem ersten Saisonspiel gegen den Staffelfavoriten aus Oldenburg eine starke Verteidigungsleistung. Auch Abteilungsleiter Daniel Jedlicka war mit dem Auftreten seines Teams trotz der Niederlage zufrieden: „Wir haben gut dagegen gehalten, aber drei Fehler in der Offensive haben uns am Ende um ein besseres Resultat gebracht.“

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gäste, für die es bereits das zweite Saisonspiel war. Zwar konnten die Nordhorner zunächst – auch aufgrund einer Strafe gegen die Gäste – bis zur Mittellinie vorrücken, dort wurden sie allerdings von der starken Verteidigung der „Outlaws“ gestoppt. Danach schlugen die Oldenburger aus ihrem ersten Ballbesitz mehr Kapital: Nach einem starken Pass des Oldenburger Spielmachers über 50 Meter stand der Favorit früh vor den ersten Punkten der Partie. Die Defensive der „Vikings“ konnte gegen den folgenden Laufspielzug der Gäste nicht mehr viel ausrichten und geriet mit 0:6 in Rückstand.

Nach der frühen Führung für die „Outlaws“ neutralisierten sich beide Mannschaften, der Ballbesitz wechselte mehrmals. Bitter: In dieser Phase verletzte sich der Nordhorner Maik Klezs schwer an der Hüfte und musste vom Platz getragen werden. Eine viel versprechende Angriffsserie der Mannschaft vom Heideweg fand danach durch einen Fehlwurf von Quarterback Jonas Lambers ein abruptes Ende. Die Oldenburger fingen den Ball und trugen ihn über 60 Meter zum Touchdown und zwischenzeitlichen 12:0.

Der ev1.tv Sport-Talk: Sportredakteur Sören Menke im Gespräch mit Daniel Jedlicka. Nicht nur auf dem Feld starten die American Footballer durch. Der Abteilungsleiter spricht im Talk über die Ziele der Mannschaft, über Crowdpfunding und die Jugendarbeit im Verein.



Trotzdem zeigten sich die Wikinger im ersten Spiel unter dem neuen Headcoach Tuomas Naukkarinen stark verbessert. Der Finne hatte seine Mannschaft gut auf das erste Saisonspiel eingestellt, immerhin funktionierten sowohl Pass- als auch Laufspielzüge. Individuelle Fehler führten aber zu weiteren Punkten der Gäste – und so ging es mit einem 0:33-Rückstand in die Pause.

Die Grafschafter zeigten trotz des hohen Rückstandes in der zweiten Hälfte großen Kampfgeist und erzielten im letzten Spielabschnitt beinahe auch noch den ersten Touchdown der neuen Saison. Besonders die starke zweite Hälfte stimmt die Nordhorner zuversichtlich für das zweite Heimspiel am Sonntag, 21. Mai, wenn die „Titans“ aus Meppen um 15 Uhr zum Landesliga-Derby am Heideweg zu Gast sind. „Wir hätten gerne ein Touchdown erzielt, aber am Ende haben wir gegen ein starkes Team aus Oldenburg gut dagegen gehalten“, zog Jedlicka ein positives Fazit. Kurz vor Schluss erhöhten die Gäste in einem insgesamt guten Football-Spiel noch auf 39:0.

Das Publikum konnte trotz der Auftaktniederlage mit den „Vikings“ zufrieden sein. Ihren Spaß hatten vor allem die jungen Zuschauer mit Olaf, dem neuen Maskottchen der Nordhorner Wikinger.