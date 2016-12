Niedergrafschaft

Förderverein hält an Günter-Frank-Haus fest

Das Haus Teeders an der Hauptstraße in Neuenhaus, wo nach dem Wunsch des Fördervereins ein Begegnungszentrum entstehen soll. Foto: Hamel

Zum 75. Jahrestag der Deportation Neuenhauser Juden hat der Förderverein Günter-Frank-Haus über die Pläne für ein Begegnungszentrum informiert. Er hält an den Plänen für ein Zentrum in Neuenhaus fest.

Neuenhaus. Die Nationalsozialisten haben das jüdische Leben in Neuenhaus faktisch ausgelöscht. Viele Juden verließen die Stadt bereits zu Beginn der Diktatur Hitlers 1933. Am 11. Dezember 1941 – am Sonntag also vor genau 75 Jahren – wurden der damals 14-jährige Günter Frank, seine Mutter Selma, Julchen Süskind und möglicherweise auch deren Mann Siegmund abtransportiert. Das Datum markiert den Beginn der systematischen Deportation jüdischer Menschen in Neuenhaus und der Grafschaft Bentheim.

Aktueller Planungsstand

Zum Gedenken der ermordeten Bürger haben sich am Sonntag Mitglieder des Fördervereins Günter-Frank-Haus getroffen und in diesem Zusammenhang ein Informationsgespräch im katholischen Gemeindehaus zum aktuellen Stand der Planungen angeboten. Der Förderverein war vor knapp zwei Jahren aus dem Arbeitskreis „Neuenhaus in der NS-Zeit“ hervorgegangen mit dem Ziel, das alte „Haus Teeders“ an der Hauptstraße 74 zu einem Begegnungszentrum herzurichten, um die Erinnerung an die Menschen wachzuhalten.

Fördergelder

Gleich zu Beginn betonte Christa Pfeifer, Vorsitzende des Fördervereins, wie sehr die Juden im gesellschaftlichen Leben integriert waren. „Es sind Menschen, die hier schon lange gewohnt haben“, sagte sie und berichtete, dass die Vorfahren einiger Familien bereits im 18. Jahrhundert in Neuenhaus wohnten.

Das geplante Günter-Frank-Haus, das nach dem jüngsten Opfer der NS-Verbrechen in der Dinkelstadt benannt ist, soll vor allem die Aspekte Bildung und Erziehung in den Vordergrund stellen – auch mit Blick auf die räumliche Nähe zum Schulzentrum in Neuenhaus. Aber auch Verständnis und Toleranz unter den Kulturen soll die Einrichtung fördern. Als Vorbild dient die Gedenkstätte in der ehemaligen jüdischen Schule in Leer. Zur Zeit befindet sich das „Haus Teeders“ in Privatbesitz, ist aber unbewohnt. Auch vor diesem Hintergrund ist eine rasche Renovierung vonnöten, meinte Christa Pfeifer. Aktuell sammelt der Förderverein Spendenzusagen, die den Kauf des Hauses unterstützen sollen, und führt Gespräche mit potenziellen Mitnutzern. Zur Realisierung des Projekts sind allerdings Fördermittel nötig, die auch von der EU kommen sollen. Zum Bestreiten des regionalen Eigenanteils erhofft sich der Verein eine Zuwendung vom Landkreis Grafschaft Bentheim im Sinne eines „dezentralen Museumskonzepts“, womit verbunden wäre, dass sich die Dokumentation jüdischen Lebens im Günter-Frank-Haus auf die gesamte Grafschaft erstreckt.

Nordhorn oder Neuenhaus?

Ins Stocken gerieten die Pläne im Sommer dieses Jahres, als sich das Forum Juden/Christen für einen zentralen Gedenkort in der Kreisstadt Nordhorn aussprach. Christa Pfeifer betonte, man sei miteinander im Gespräch und werde sich bald mit Vertretern aus Verwaltung und Politik zusammensetzen. Auf keinen Fall soll das Thema zur politischen Entscheidung im Kreistag werden, wo sich die Abgeordneten einer „Entweder-Oder-Frage“ stellen müssten.

Gegen das Vergessen

Vor dem Gespräch am gestrigen Sonntag hatten sich die Anwesenden bereits zum Gedenken am Ort des ehemaligen Wohnhauses von Günter Frank getroffen und dort – ebenso wie am Haus der Familie Süskind – Rosen niedergelegt. Pastor Diddo Wiarda zeichnete in seinen Worten den Weg der Deportation nach, welcher über Osnabrück nach Riga führte und schließlich in Auschwitz endete. „Lasst es uns nicht vergessen“, forderte er.

Stolpersteine

Norbert Voshaar, 2. Vorsitzender des Fördervereins, informierte darüber, dass am 16. Februar weitere Stolpersteine in Neuenhaus verlegt werden. Die sieben Steine sollen an Johann van Coevorden samt Familie, an Sophia Serphos sowie an Siegfried Süskind erinnern. Treffpunkt ist um 9 Uhr morgens an Süskinds früherem Wohnhaus an der Veldhausener Straße, anschließend geht es zur Wallstraße. Die Bevölkerung ist zur Teilnahme eingeladen.