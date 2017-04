Region

Flughafen Twente verwandelt sich in Gewerbegebiet

Viele Firmen aus dem Bereich der Luftfahrt sollen sich in Enschede ansiedeln. Einige große Maschinen setzen auf dem Airport zur letzten Landung an - sie werden auf dem Airport zerlegt und verschrottet.

Enschede. Mit der Übergabe des Flughafens Twente vom niederländischen Verteidigungsministerium an die Provinz Overijsssel ist ein neues Kapitel der Geschichte des Airports aufgeschlagen worden. Ende März war der militärische Status erloschen – nach 77 Jahren.

Auch wenn sich die Pläne für einen regionalen Verkehrsflughafen zerschlagen haben: Der Flugplatz mit seiner drei Kilometer langen Landebahn steht für Geschäftsflüge und für Freizeitflieger offen. Der Airport ist zudem Teil der „Technology Base“, die sich auf dem Gelände etabliert hat. Etliche Betriebe haben sich bereits angesiedelt. Ein Teil von ihnen hat direkt mit Luftfahrt zu tun. Zum Beispiel die Firma AELS, die künftig zwei der Hangars nutzen will, um ausrangierte Großraumflugzeuge abzuwracken. Ihr letzter Flug führt nach Twente, wo sie fachkundig ausgeschlachtet werden. Funktionierende Teile werden überholt, Material wie Metalle oder Kunststoffe werden zurückgewonnen. Das weiträumige Gelände bietet Platz für Unternehmen, die Tests ausführen – zum Beispiel Testflüge mit Drohnen.

Das Nationale Luft- und Raumfahrtlabor NLR, das im Bereich Luft- und Raumfahrt die größte Prüf-, Forschungs- und Trainingseinrichtung in den Niederlanden ist, nutzt den Flughafen. So wurde vor einigen Wochen ein Bremstest mit einem Airbus vorgenommen. Dabei ging es darum, Landungen auf einer nassen Bahn zu simulieren. Mit der Apparatur an Bord des Airbus wurde ermittelt, wie sich die Maschine bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf der überfluteten Landesbahn verhält. Diese Tests sind Teil eines europäischen Projekts, mit dem die Flugsicherheit erhöht werden soll.

Meiltje de Groot, Direktorin des Twente Airport, blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Wir haben in den vergangenen Monaten Anfragen verschiedener Unternehmen erhalten, die sich auf dem Gelände anisedeln wollen.“ Sie rechnet damit, dass sich auf dem Flughafengelände viele weitere innovative Betriebe ansiedeln werden, die die Nähe zu den Enscheder Hochschuleinrichtungen und zum Fraunhofer-Institut nutzen. Die Wirtschaft in der Region, profitiere von den Möglichkeiten, die der Flughafen bietet, ist de Groot überzeugt.

Twente Airport kann von Geschäftsflugzeugen täglich von 7 bis 23 Uhr angeflogen werden – derzeit allerdings nur von 15 Minuten vor Sonnenaufgang bis 15 Minuten nach Sonnenuntergang. Zudem müssen Flüge mindestens 24 Stunden vorher angemeldet werden. Ende 2017 sollen Flugzeuge auch bei Dunkelheit starten und landen können. Dann kann der Flughafen ein Satelliten-Navigationssystem nutzen.

Der Fliegclub Twente und auch der Segelflugclub haben ihren Sitz auf dem Flughafengelände, auch eine Flugschule ist dort angesiedelt. Auch Flugzeug-Spotter haben die Möglichkeit, von einem Hügel aus die Maschinen zu beobachten.