Nordhorn

Flüchtlinge erhalten Einblick ins Werkstattleben

Flüchtlinge aus der Grafschaft Bentheim erkunden den Beruf des Kfz-Mechatronikers. Dazu besuchten sie in Nordhorn eine Autowerkstatt und ließen sich die Arbeitsabläufe und Aufgaben vorführen.

Nordhorn. Ob die Vorstellung vom persönlichen Traumberuf tatsächlich der Realität entspricht, lässt sich am Besten auf einem Weg klären: Man schaut sich das Geschehen vor Ort an. Dies war auch die Idee einer Aktion der Agentur für Arbeit in Nordhorn: Dabei sollten Flüchtlinge, die in der Grafschaft wohnen, den Arbeitsalltag in Autowerkstätten aus nächster Nähe kennenlernen. Am Mittwochmorgen war es so weit. Mit dem Bus ging es zu verschiedenen Betrieben im Kreisgebiet.

Acht junge Männer waren der Einladung gefolgt und erschienen morgens zur Begrüßung im Berufsinformationszentrum. Bereits zwei Wochen zuvor hatte es ein erstes Infotreffen gegeben. „Die Kfz-Branche stößt unter den Asylbewerbern auf großes Interesse“, berichtet Arbeitsvermittlerin Dunja Turhan, die maßgeblich an der Organisation des Projekts beteiligt war.

Gleichwohl bestünden Unterschiede zwischen der Arbeitsweise in den Herkunftsländern und in hiesigen Breiten. „Für die Aktion haben wir bewusst Flüchtlinge angesprochen, die über entsprechende Vorkenntnisse verfügen: Sei es als Kfz-Mechaniker oder als Berufskraftfahrer“, sagt Durhan.

Die acht Teilnehmer stammen aus sechs verschiedenen Nationen, unter anderem Syrien, Somalia und Afghanistan. Mit der Aktion werden zwei Ziele verfolgt: Zunächst sollen die jungen Männer konkrete Einblicke erhalten und erfahren, wie in einer Werkstatt in Deutschland gearbeitet wird. Darüber hinaus kann ein erster Kontakt mit potenziellen Arbeitgebern geknüpft werden.

Die erste Station für die Asylsuchenden war das Betriebsgelände des „Opel“-Händlers Averes an der Neuenhauser Straße in Nordhorn. Geschäftsführer Everhard Wieking, zugleich Obermeister der Kfz-Innung Grafschaft Bentheim, führte die interessierten Besucher durch seine Hallen.

So konnten die Teilnehmer erleben, wie per Kamera die Achssymmetrie eines Autos kontrolliert wird, wie die Arbeiten in der Karosseriewerkstatt ablaufen und wie die Logistik im Reifenlager funktioniert. Verbunden damit war die Vorstellung von Berufsbildern wie dem Mechatroniker und dem Helfer Fahrzeugbau und Instandhaltung.

Die jungen Männer machten einen interessierten Eindruck. „Das ist wirklich spannend“, meint etwa der 30-jährige Hadi Boland Ghamet. In seinem Heimatland Iran war er drei Jahre lang als Kfz-Mechaniker tätig und zudem ein Jahr speziell für den Einbau von CNG-Gasanlagen zuständig. Derzeit ist er Praktikant in einer Werkstatt in Nordhorn.

Nach dem Rundgang zeigte sich Everhard Wieking beeindruckt von den Sprachkenntnissen der Migranten. In seinem Betrieb habe man bereits zuvor positive Erfahrungen mit Flüchtlingen gemacht, die dort ein Praktikum absolvierten. Für ihn steht fest: „Wenn man Integration will, müssen die Menschen ins Berufsleben.“