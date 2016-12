Niedergrafschaft

Flüchtlinge danken Emlichheimern für deren Hilfe

In Dialog treten, die Situation beleuchten und Chancen für alle Seiten erkennen: Das waren die Ziele eines Themenabends im reformierten Gemeindehaus. Dabei gab es gleichermaßen beklemmende und heitere Momente.

Emlichheim. Es waren mitunter haarsträubende Geschichten, die es am Mittwochabend zu hören gab. Und sie führten vor Augen, aus welch brenzligen Situationen die Menschen, die nun seit einiger Zeit im sicheren Emlichheim leben, geflüchtet sind. Dem gegenüber standen die erfreulichen Berichte darüber, wie die jungen Leute durch Eigeninitiative und vielseitige Unterstützung ihr neues Leben voranbringen. Das Interesse an dem Thema war so groß, dass nahezu alle Plätze im reformierten Gemeindehaus belegt waren.

Mit dem Titel „Heroes“ (zu deutsch: „Helden“) war der Abend überschrieben, den DRK-Flüchtlingsbetreuerin Eva-Maria Scholte-Albers und Beate Sleefenboom vom Jugendhaus @21 zusammen mit dem Landkreis ins Leben gerufen hatten. Aufhänger war der glückliche Werdegang eines jungen Flüchtlings, der an diesem Abend eigentlich auch hätte sprechen sollen. Ein wichtiger Grund kam allerdings dazwischen: Er musste arbeiten. So erzählte Eva-Maria Scholte-Albers vom Schicksal des Albaners, der in seinem Heimatland vom Ehrenmord bedroht war, sich in Emlichheim rasch integrierte, einen Job fand und am 21. Oktober dieses Jahres durch die Härtefallkommission des Innenministeriums schließlich seine Anerkennung erhielt. „Er feiert dieses Datum als zweiten Geburtstag“, berichtete Scholte-Albers.

Anschließend erzählten die fünf jungen Menschen auf dem Podium – vier Männer und eine Frau – in deutscher Sprache von ihren eigenen, ganz persönlichen Erfahrungen. Da war etwa die Geschichte von Sultan Ali aus Pakistan, dessen Bruder zu den Taliban ging und daraufhin die eigene Familie erpresste. Von den Eltern wollte er Geld, Sultan sollte sich ebenfalls der Miliz anschließen und „mit einem Sprengstoffgürtel den Weg ins Paradies“ finden. Letztlich ermöglichten ihm die Eltern durch finanzielle Hilfe die Flucht nach Europa.

Hussein Omer ist aus dem Irak geflüchtet. Er gehört zur religiösen Minderheit der Jesiden und hatte daher unter Repressalien zu leiden. „Ich bin froh, hier zu sein. Hier bin ich sicher“, sagte er – wenngleich die erste Zeit in der neuen Umgebung nicht einfach gewesen sei. „Ich hatte keine Arbeit, konnte kein Deutsch“, erzählte er und berichtete – nunmehr selbst darüber schmunzelnd – wie er sich aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse zwei Wochen lang Hustentropfen in die Augen träufelte, weil er das Rezept nicht verstanden hatte. Das Publikum lachte herzhaft mit und schloss den jungen Mann spätestens dann ins Herz, als er in Richtung der Flüchtlingsbetreuerin liebevoll sagte: „Eva ist meine Mama in Deutschland.“

Auch Violeta Kolaj aus Albanien, die wegen schwerer Bedrohungen gegen ihre Familie das Land verließ, freut sich, nun in Sicherheit zu sein. „Jetzt muss ich keine Angst mehr um meine Kinder haben“, meinte sie. Kolaj und ihr Mann haben inzwischen Arbeit beziehungsweise einen Praktikumsplatz bekommen, die Kinder besuchen den Kindergarten.

Ahmad Shah Nazari ist zusammen mit seinem Bruder aus Afghanistan gekommen. Während er Flucht verlor er ihn, traf ihn jedoch in Deutschland wieder. Der Bruder lebt aktuell an einem anderen Ort in Niedersachsen. Nazari hofft, dass er auch nach Emlichheim kommen kann. Er selbst hat bereits beruflich Fuß gefasst, ebenso wie Schweißer Azhar Abbas aus Pakistan, der ebenfalls am Mittwochabend berichtete. Beate Sleefenboom erinnerte sich daran, wie sie mit Abbas einen potenziellen Arbeitgeber besuchte und dort unmittelbar eine Fachsimpelei über das Schweißen entbrannte, sodass sie selbst nichts mehr verstand.

Alle Redner bedankten sich ausdrücklich für die große Unterstützung in Emlichheim – sei es vonseiten verschiedener Einrichtungen, örtlicher Firmen, der Flüchtlingspaten oder sonstiger Helfer. Dem Dank schlossen sich die Organisatorinnen des Abends an. Eva-Maria Scholte-Albers betonte dabei: „Keiner der Menschen ist aus Spaß hier, sondern weil die Not sie getrieben hat.“ Das Publikum spendete immer wieder kräftigen Applaus.

Für einen Moment der Aufregung sorgte ein Zwischenfall gegen Ende der Veranstaltung: Ein junger Mann trug plötzlich einen privaten Streit lautstark im Zuschauerraum aus und konnte auch durch Zurufe kaum beruhigt werden. Einige Männer begleiteten ihn daraufhin nach draußen, der Themenabend konnte fortgesetzt werden.

Abschließend wurde zu einem Vortrag über die Religion der Jesiden eingeladen, der am 23. Januar in der Aula des Schulzentrums über die Bühne geht. Beginn ist um 19 Uhr.